Mondiale, Ancelotti in finale 

Rabat. Non Flamengo-Real Madrid, come tutti pensavano. Sabato (ore 20) la finale del Mondiale per Club sarà tra gli spagnoli e gli arabi dell’Al Hilal, che martedì avevano battuto 3-2 i carioca (in 10 per un tempo). La squadra di Carlo Ancelotti pur soffrendo per un rigore concesso e uno sbagliato, ha avuto alla fine la meglio sulla storica squadra egiziana dell’Al Ahli per 4-1. Vantaggio di Vinicius Jr. al 42’ su un errore difensivo, raddoppio di Valverde in avvio di ripresa. Sembra tutto facile, invece Camavinga commette fallo da rigore e Maaloui trasforma. Cosa che, al 42’ non fa Modric. Ci pensano Rodrigo e il 21enne Arribas (mandato in campo da Ancelotti pochi secondi prima) a chiudere la partita.

Tra i blancos e un nuovo titolo (sarebbe il secondo stagionale) c’è adesso Ramon Diaz e il suo Al Hilal, con tanti giocatori europei e sudamericani, guidato in attacco dalla leggenda Salem Al Dawsari. Alle 16.30 la finale per il terzo posto, Flamengo-Al Alhi. Tutto in diretta su SkySport.

