mondiale a Riola, Fevbre fa sua la sfida con Gajser 

Il circuito sabbioso di Riola Sardo ha regalato, per il 5º anno consecutivo, un combattuto, spettacolare e appassionante MxGp della Sardegna, stavolta 4º round del Campionato Mondiale di Motocross Fim. Sorpassi, salti ed errori, su un tracciato in continua evoluzione, hanno entusiasmato il tanto pubblico presente alla manifestazione organizzata in modo impeccabile dal Mc Motorschool Riola.

Le gare

Nella classe regina MxGp, il successo è andato al francese della Kawasaki, Romain Febvre, 4º posto in gara1 e vittorioso in gara2 dopo un duello serrato con Tim Gajser. Lo sloveno della Honda, solo 5º in gara1 dopo una partenza poco incisiva, si è poi riscattato e ha consolidato il primato con 215 punti, 34 in più del transalpino. Applausi per l’italiano Andrea Bonacorsi, capace di chiudere 3º in gara1 e 4º assoluto.

In Mx2, doppietta e vittoria del belga dell’Husqvarna Kay De Wolf, che in gara2 ha superato, a due curve dal traguardo, l’italiano Andrea Adamo, che chiude comunque 3º nel Gp.

Nel 1º round del mondiale femminile Wmx, podio identico a Gara2, tutto olandese. La campionessa Van Drunen (Yamaha, in 24’23”344) ha fatto bottino pieno davanti a Van der Vlist (Yamaha, a 10”339) e Valk (Ktm, a 21”186). Kiara Fontanesi 5ª nel Gp con 33 punti e 6ª in gara2 (Gasgas, a 1’19”309).

Nell’Europeo Emx125, doppietta dell’ungherese Katona (Ktm, in 30’27”085), ora leader con 115 punti. Bene l’italiano Nicolò Alvisi (Ktm), 2º nel Gp dopo il 2º posto in gara1 e il 4º di ieri dietro Kubulins e McCullough. In gara2, 37º Mattia Piredda su Ktm, unico sardo.

Classifica MxGp. Gara1 : 1) L. Coenen (Bel, Ktm) in 35’05”844; 2) G. Coldenhoff (Ola, Fantic) a 4”078; 3) A. Bonacorsi (Ita, id.) a 7”019; 4) R. Febvre (Fra, Kawasaki) a 12”421; 5) T. Gajser (Slo, Honda) a 15”748. Gara2 : 1) R. Febvre in 34’44”682; 2) T. Gajser a 0”613; 3) G. Coldenhoff a 43”241; 4) C. Vlaanderen (Ola, Yamaha) a 47”17; 5) A. Bonacorsi, a 53”536. Classifica MxGp Gp : 1) Febvre 43; 2) Coldenhoff 42; 3) Gajser 42; 4) Bonacorsi 36.

Classifica Mx2. Gara1 : 1) K. De Wolf (Ola, Husqvarna, in 35’07”83; 2) C. Mc Lellan (Rsa, Triumph) a 1”809; 3) S. Längenfelder (Ger, Ktm) a 8”105; 4) A. Adamo (Ita, Ktm) a 10”914. Gara2 : 1) K. De Wolf in 34’51”084; 2) A. Adamo a 3”601; 3) C. Mc Lellan a 7”124. Classifica Mx2 Gp : 1) De Wolf 50; 2) Mc Lellan 42; 3) Adamo 40.

