Monastir, voto sul filo Una sfida a tre nel cuore della notte 

Monastir. Allineati. A mezzanotte e mezza, mentre lo spoglio delle schede era arrivato a circa un quarto, fra i tre candidati a sindaco a Monastir le distanze erano minime. Una manciata di voti per decidere se consegnare la fascia tricolore ad Alessio Marotto, a Paola Ugas o a Raimondo Sanna. Quest’ultimo, dopo aver tenuto il telefono muto per tutto il giorno, è stato l’unico a presentarsi al seggio, verso le 23, per raccogliere i primi dati che venivano fuori dalle sezioni. Tre, perché la quarta ha iniziato lo spoglio soltanto verso la mezzanotte. Gli altri due candidati? A casa, scaramanticamente, con gli occhi sui messaggi.

Tempi biblici

Alle 22, dopo 15 ore di lavoro duro, mentre da Nuoro e dagli altri Comuni chiamati al voto per rinnovare le amministrazioni arrivano quadri elettorali già definiti, nelle quattro sezioni allestite nella scuola primaria di Monastir, gli scrutatori stavano chiudendo i verbali dello spoglio del voto del referendum. Uno, intorno alle 20, ha accusato un malore e l’hanno portato via in ambulanza.

La partita per le elezioni amministrative a Monastir si gioca in notturna. «Ora viene il bello», sospirava una scrutatrice in pausa sigaretta. Intorno alle 23, nuovo malore per una scrutatrice di un’altra sezione: stavolta, per fortuna, niente ambulanza.

I voti da distribuire fra le tre liste in campo erano 2.353: ha deposto la scheda nell’urna il 59,45 per cento degli aventi diritto. Non male, per un paese dove una sfida a tre non la si vedeva da tempo. «A 950 la vittoria è sicura», pronosticava un candidato consigliere. Nessuno azzardava previsioni, ma tutti aspettavano un testa a testa fra l’ex assessore Alessio Marotto (lista civica al gusto di centrosinistra) e la consigliera d’opposizione uscente Paola Ugas (civica che strizza l’occhio al centrodestra), con Raimondo Sanna a fare da “terzo incomodo”.

La zampata di Murru

Nel pomeriggio, a seggi chiusi, era arriva la zampata dell’ex sindaca, Luisa Murru, che in un post suoi social boccia la campagna elettorale: “all'acqua zuccherata”, “piatta” con “poche idee” in campo e programmi sovrapponibili, dai quali non risaltano “sostanziali differenze di intenti”. Gli unici veleni, a suo dire, sono stati rivolti contro la sua amministrazione, di cui Murru rivendica i risultati: lavori pubblici, iniziative culturali, servizi al cittadino, Puc. Le sue Giunte distanti dai cittadini? Murru non ci sta: ricorda pagine social e “chat di settore” e attacca i programmi che i tre candidati a sindaco hanno presentato ai cittadini, promettendo cose già realizzate o in fase di realizzazione (l'asilo nido comunale, la palestra di via Tempio, il Centro servizi per il territorio, gli sfalci, i percorsi nell'area parco Santa Lucia-Monte Zara. Poi la stoccata finale: «Vinca il/la meno peggio e si metta a lavorare per il bene di tutto il paese e non per pochi e, a seconda del caso, non per curare il suo ego». Il sassolino nella scarpa doveva essere molto fastidioso.

