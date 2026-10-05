«Monastir, voglio essere sempre più un esempio» 

Un avvio di stagione da incorniciare. Il Monastir è reduce dal successo a valanga di domenica a Budoni, che ha permesso di conquistare il secondo posto in solitaria nel Girone G di Serie D a un punto dalla capolista Sarnese. L’1-5 finale in Gallura è valso il terzo risultato utile di fila per gli uomini di Angheleddu, capaci di collezionare 13 punti sui primi 18 disponibili. E, ancora una volta, un grande protagonista del derby è stato il vicecapitano Simone Pinna, autore di un pregevole gol direttamente da calcio di punizione con un tiro – praticamente da fermo – dal limite che si è insaccato all’incrocio dei pali. Uno dei cavalli di battaglia dell’ex difensore del Cagliari, che ieri è stato anche ospite di Alberto Masu nella trasmissione “L’Informatore Sportivo” su Radiolina e Videolina.

Pinna, domenica una nuova prodezza: è il primo gol stagionale.

«Sono molto felice per la rete, ma soprattutto per l’ottima prestazione della squadra e il risultato finale. Mi è capitata la giusta angolazione per insaccare il pallone. In settimana mi esercito sempre sulle punizioni: in squadra oltre a me abbiamo diversi bravi tiratori dal limite e dalla distanza. Proviamo a cercare il punto giusto in cui sorprendere i portieri».

Grazie a questa vittoria siete secondi in classifica in solitaria.

«Pensiamo sempre a preparare partita dopo partita, non guardiamo mai la classifica. A inizio stagione ho parlato ai miei compagni dicendo che iniziare il campionato nel migliore dei modi ci avrebbe aiutato a lavorare con più serenità. Fare molti punti in avvio aiuta».

Quest’anno a Monastir c’è stato anche un rinnovamento societario.

«Il nostro segreto è la coesione tra gruppo, staff e società. Siamo soddisfatti per il lavoro che stiamo facendo in settimana in allenamento e per il progetto della società. Crediamo nel lavoro e nell’impegno che poi riproponiamo durante le partite».

Dopo aver vinto i playoff l’anno scorso puntate a stupire ancora?

«L’obiettivo è conquistare la salvezza il prima possibile. Il livello del campionato è più alto rispetto al precedente. Non siamo più una matricola “terribile”, gli avversari studiano i nostri punti di forza. Abbiamo nuovi elementi e ragazzi giovani in rosa e questo può essere un vantaggio. Noi della vecchia guardia vogliamo dimostrare di poter dare ancora molto».

A Monastir dal 2023, ora è uno dei leader indiscussi del gruppo.

«Cerco sempre di migliorare anno dopo anno. Aiutare la squadra con la leadership e le prestazioni è importante. Ci tengo a essere da esempio per i ragazzi più giovani e ad aiutarli nel loro percorso di crescita caratteriale, emotivo e tecnico-tattico. Voglio mostrare l’amore per ciò che si fa, per esempio arrivando al campo un’ora prima dell’allenamento».

Domenica un altro derby, stavolta in casa, contro il Latte Dolce.

«Tutte le partite sono difficili. Inoltre tra squadre sarde ci conosciamo meglio. Siamo a inizio stagione e dobbiamo tenere sempre alta l’attenzione. Affronteremo al massimo anche questa sfida».

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