VaiOnline
Al Comunale.
25 settembre 2025 alle 00:31

Monastir, vittoria e primato 

Una doppietta di Gibilterra manda al tappeto il Cassino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Monastir 2

Cassino 1

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Cortinovis, Jah, Porru; Nagüel (42’ st Masia), Corcione, Piro, Piseddu; Gibilterra (26’ st Aloia), Suazo (37’ st Ardau). In panchina Fusco, Pisano, Fangwa, Ferraro, Piga, Conti. Allenatore Angheleddu.

Cassino (3-5-2) : Lovecchio; Maini, Callegari, Plini (8’ st Carnevale); Nardelli, Cavaliere (8’ st Rossi), Orlando, Tribelli (17’ st Sowe), Merolla (24’ st Raucci); Sorrentino, D’Alessandris. In panchina Fiacco, Magliocchetti, Paglia. Allenatore Urbano (squalificato).

Arbitro : Hamza Riahi di Lovere.

Reti : pt 38’ (r) Gibilterra; st 3’ Gibilterra, 49’ D’Alessandris (r).

Note : ammoniti Cortinovis, Sorrentino, Orlando, Rossi, Masia.

MONASTIR. Il Monastir torna al successo, al Comunale si impone di misura sul Cassino e vola al primo posto in classifica in Serie D archiviando la sconfitta di domenica col Monterotondo.

La gara

Al 6’ la prima occasione dei padroni di casa con Suazo che in contropiede entra in area e costringe Lovecchio alla respinta. All’8’ il Cassino risponde con una semirovesciata di Cavaliere bloccata da Daga. Al 16’ Gibilterra serve Suazo che si invola in contropiede ma il suo diagonale sfiora il palo. Al 18’ Pinna crossa al centro e Suazo deposita in rete: il gol viene annullato tra le proteste per una irregolarità ravvisata dall’arbitro. Al 36’ fallo su Piro in area ed è rigore per il Monastir: dal dischetto si presenta Gibilterra che spiazza il portiere per il vantaggio. La rete galvanizza i biancoblù: al 43’ Nagüel riceve palla da Suazo e di esterno sfiora l’incrocio. Al 44’ Piseddu in contropiede serve Suazo che calcia, il portiere blocca.

Al 3’ della ripresa arriva il raddoppio: Piro calcia di destro, il portiere respinge e Gibilterra trova la doppietta con un tap-in vincente. Al 14’ Nagüel calcia una punizione dalla sinistra, Lovecchio respinge. Al 20’ Piseddu viene atterrato in area e l’arbitro fischia il secondo rigore: Nagüel calcia angolato ma il portiere respinge. Nell’azione successiva Sorrentino parte in contropiede e Daga è bravo a sventare il pericolo. Al 29’ Rossi calcia in porta e Daga blocca in due tempi. Al 49’ D’Alessandris accorcia dal dischetto per i laziali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La svolta.

«Ho ucciso io Cinzia Pinna»

Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa ritrovare il corpo della 33enne 
l Busia, Pala
Delitto a Palau

Ammazzata e buttata via dall’uomo di cui si era fidata

L’incontro l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte 
Il caso

Decadenza, scontro alla Consulta: si attende il verdetto

Udienza sui due ricorsi della Regione per conflitto di attribuzione tra poteri 
Trasporti

Continuità in affanno, quasi impossibile volare per Milano

Posti col contagocce tra oggi e lunedì, un’impresa partire da Cagliari e Olbia 
Alessandra Carta
Giustizia

La grazia al giovane che uccise il padre

Estinta la pena per Gabriele Finotello: delitto avvenuto dopo ripetute violenze 
Il caso

Corte dei Conti, i dubbi sul Ponte

Costi e procedure, lettera a Palazzo Chigi. Il Mit: l’opera non è in discussione 