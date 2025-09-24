Monastir, vittoria e primato 

Monastir 2

Cassino 1

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Cortinovis, Jah, Porru; Nagüel (42’ st Masia), Corcione, Piro, Piseddu; Gibilterra (26’ st Aloia), Suazo (37’ st Ardau). In panchina Fusco, Pisano, Fangwa, Ferraro, Piga, Conti. Allenatore Angheleddu.

Cassino (3-5-2) : Lovecchio; Maini, Callegari, Plini (8’ st Carnevale); Nardelli, Cavaliere (8’ st Rossi), Orlando, Tribelli (17’ st Sowe), Merolla (24’ st Raucci); Sorrentino, D’Alessandris. In panchina Fiacco, Magliocchetti, Paglia. Allenatore Urbano (squalificato).

Arbitro : Hamza Riahi di Lovere.

Reti : pt 38’ (r) Gibilterra; st 3’ Gibilterra, 49’ D’Alessandris (r).

Note : ammoniti Cortinovis, Sorrentino, Orlando, Rossi, Masia.

MONASTIR. Il Monastir torna al successo, al Comunale si impone di misura sul Cassino e vola al primo posto in classifica in Serie D archiviando la sconfitta di domenica col Monterotondo.

La gara

Al 6’ la prima occasione dei padroni di casa con Suazo che in contropiede entra in area e costringe Lovecchio alla respinta. All’8’ il Cassino risponde con una semirovesciata di Cavaliere bloccata da Daga. Al 16’ Gibilterra serve Suazo che si invola in contropiede ma il suo diagonale sfiora il palo. Al 18’ Pinna crossa al centro e Suazo deposita in rete: il gol viene annullato tra le proteste per una irregolarità ravvisata dall’arbitro. Al 36’ fallo su Piro in area ed è rigore per il Monastir: dal dischetto si presenta Gibilterra che spiazza il portiere per il vantaggio. La rete galvanizza i biancoblù: al 43’ Nagüel riceve palla da Suazo e di esterno sfiora l’incrocio. Al 44’ Piseddu in contropiede serve Suazo che calcia, il portiere blocca.

Al 3’ della ripresa arriva il raddoppio: Piro calcia di destro, il portiere respinge e Gibilterra trova la doppietta con un tap-in vincente. Al 14’ Nagüel calcia una punizione dalla sinistra, Lovecchio respinge. Al 20’ Piseddu viene atterrato in area e l’arbitro fischia il secondo rigore: Nagüel calcia angolato ma il portiere respinge. Nell’azione successiva Sorrentino parte in contropiede e Daga è bravo a sventare il pericolo. Al 29’ Rossi calcia in porta e Daga blocca in due tempi. Al 49’ D’Alessandris accorcia dal dischetto per i laziali.

RIPRODUZIONE RISERVATA