Monastir, via Ragatzu 

Monastir. Il Monastir che si prepara al ritorno in Eccellenza non ripartirà dal bomber Mauro Ragatzu: la società ha deciso di non confermare l’attaccante quartese, classe 1982, capocannoniere con ben 40 reti nell’ultima stagione di Promozione e altre 4 reti in Coppa Italia. Numeri da record che spiegano, assieme all’ottimo assemblamento della squadra, perché la formazione abbia dominato il campionato e vinto anche la coppa di categoria. «Con grande dispiacere, perché Mauro ha fatto un grande campionato, abbiamo deciso di fare un’altra scelta», dichiara il presidente del club Marco Carboni: «Lo ringraziamo per tutto il contributo che ha dato alla società nella stagione del ritorno in Eccellenza. È stata una decisione molto difficile, che abbiamo potuto prendere solo negli ultimi giorni».

I movimenti

La società e il direttore sportivo Matteo Zanda hanno iniziato a muoversi anche con le prime operazioni in entrata: il colpo in attacco è Sergio Nurchi, attaccante di esperienza che arriva dalla Cos, autore di 59 gol in 194 presenze in Serie D. In porta i nuovi acquisti sono Riccardo Daga, ex portiere della Primavera del Cagliari e dell’Iglesias, e Gabriele Mereu, proveniente dal Ghilarza. Sempre dai ghilarzesi arriva anche il centrocampista classe 2001 Andrea Corda.

Dopo la permanenza in rosa dei difensori Pinna, Arzu e Bellu e dei centrocampisti Riep, Masia e Piras, il Monastir potrà contare anche nella prossima stagione sul centrocampista offensivo Alessio D’Agostino, classe 1986, che nel suo primo anno in squadra è stato un autentico trascinatore con 21 gol e numerosi assist ai propri compagni. Ha anche segnato 2 reti in Coppa Italia. Nella scorsa stagione è stato spesso impiegato dal tecnico Marcello Angheleddu come esterno d’attacco.

Originario di Torino ma sardo di adozione, è uomo di grande esperienza e ha militato in carriera con ottimi risultati in diverse squadre tra cui Ferrini Cagliari, Monteponi Iglesias, Progetto Sant’Elia, Tortolì, Castiadas e Arbus. In carriera ha vinto il massimo campionato regionale con il Castiadas nel 2017-2018, la sua ultima esperienza nella categoria risale a due stagioni fa con la maglia della Ferrini.

In uscita

Contemporaneamente sono stati annunciati gli addii del portiere Enrico Galasso, trasferitosi al Lanusei, e dei centrocampisti Matteo Saias e Gianmarco Paulis. Non rimarrà nemmeno l’esperto difensore centrale Pierluigi Porcu, arrivato nell’ultimo mercato invernale. Via anche il portiere Jacopo Angioni, i centrocampisti Nicola Deias, Tommaso Piro, Federico Poddesu e gli attaccanti Luca Caboni, Alessio Cannizzaro e Stefano Murgia.

