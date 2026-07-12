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Serie D.
13 luglio 2026 alle 00:15

Monastir, via al nuovo corso 

Con il passaggio all’imprenditore Fuke, Carboni sarà vicepresidente 

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Il Monastir programma la prossima stagione che sarà ancora in Serie D. Nei giorni scorsi la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto regolarmente la domanda di iscrizione al campionato dei biancoblù. La vittoria dei playoff aveva permesso ai campidanesi di entrare anche in graduatoria per il ripescaggio in Serie C, ma senza possibilità di fare un nuovo salto di categoria.

L’obiettivo del club per la prossima stagione è di rafforzare le fondamenta economiche e organizzative. Sul fronte tecnico mancherebbe solo l’ufficialità per il rinnovo dell’allenatore Marcello Angheleddu e del suo staff che in tre stagioni hanno trascinato il club dalla Promozione alla vittoria dei playoff di Serie D.

Le certezze

Il gruppo squadra ripartirà dai suoi leader, a iniziare dal cannoniere Alessandro Aloia che è pronto ad apporre la firma per la sua seconda stagione in biancoblù. Vicini anche i rinnovi di capitan Alessandro Masia e del difensore Simone Pinna che continueranno a offrire esperienza e numeri importanti al gruppo.

Si conclude invece l’esperienza a Monastir del portiere Gabriele Mereu che vestirà nella prossima stagione la maglia del Terralba. Il centrocampista argentino Santiago Nagüel è destinato al trasferimento all’Alghero in Eccellenza. Il play Samuele Piro ha fatto rientro al Cagliari dopo la scadenza del prestito di un anno in biancoblù.

L’assetto

Il club guidato dal neo-presidente Romi Fuke è inoltre atteso da alcune novità sul fronte societario: a breve verranno definite alcune nuove cariche. Con l’ingresso della Football Club Holding l’ex presidente Marco Carboni ha assunto il ruolo di vicepresidente.

Nel frattempo la squadra maschile di calcio a 5 va verso il ripescaggio in Serie B, dopo la retrocessione maturata nell’ultimo campionato.

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