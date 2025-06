Monastir va alle urne: tre candidati in campo per rilanciare il paese 

Inviato

Monastir. L’ex assessore allenatore di pallavolo, l’agronoma consigliera d’opposizione o il dipendente comunale appassionato di Harley Davidson? A Monastir, con tre liste civiche in campo, gli elettori hanno una certezza: fra i candidati non ci sono né l’ex sindaca Luisa Murru, in carica per quasi dieci anni consecutivi e dimissionaria a sorpresa pochi mesi fa, né gli assessori che hanno amministrato il Comune nell’ultima consiliatura. Stavolta si cambia davvero, anche se tutti e tre gli aspiranti sindaci giurano di non voler disfare quanto di buono è stato fatto dalle ultime amministrazioni: meglio guardare avanti. Condivisa è anche la promessa di investire sui tesori culturali e ambientali del territorio (il castello di Baratuli, le domus de janas, la tomba bizantina, tutti attualmente inaccessibili, e i parchi di Santa Lucia, Monte Zara e Is Pedreras) per provare a intercettare parte dei flussi turistici attirati da Cagliari. E tutti dicono di voler dare una sede agevole e funzionale a ciascuna delle tante associazioni attive in paese.

I candidati

L’ex assessore è Alessio Marotto, 43 anni, gestore di un «hub per società di mediazioni creditizie», ex coordinatore regionale del Centro democratico di Bruno Tabacci («fino all’accordo con Di Maio») e allenatore della squadra di pallavolo del Cus Cagliari: nella prima Giunta Murru, «per 22 mesi», ha avuto le deleghe a Bilancio e programmazione, Ambiente e territorio, Sport, Sicurezza. Ora punta alla fascia tricolore a capo di una lista chiamata “Monastir è adesso”, civica con retrogusto di centrosinistra: fra i candidati c’è l’ex capogruppo di maggioranza Marco Angius, dimissionario due anni fa.

Viene dal centrodestra, invece, la consigliera comunale uscente Paola Ugas, 57 anni, agronoma nell’agenzia regionale Laore: «Anni fa avevo la tessera del Psd’Az – ammette – e alle scorse Regionali ero candidata nella lista di Alleanza Sardegna a sostegno di Paolo Truzzu». Nella sua lista, “Impegno Comune”, ci sono anche gli altri tre esponenti dell’opposizione: Giuseppe Cinus, nel 2020 candidato a sindaco sconfitto, Giovanni Battista Loi e Maria Franca Murgia.

È alla prima candidatura, invece, Raimondo Sanna, 59 anni, dipendente comunale («una decina d’anni agli Affari generali, 17 ai Servizi sociali, gli ultimi sette al settore Cultura e spettacoli»), motociclista innamorato della natura, a capo di una lista chiamata “Monastir bene Comune” nella quale, giura, «siamo tutti rigorosamente apartitici». Non rivela il suo orientamento politico («Il voto è segreto») e per affrontare la campagna elettorale senza inciampare in un conflitto d’interesse si è messo in aspettativa non retribuita.

Potenzialità

Venti chilometri a nord di Cagliari, quasi cinquemila residenti, il paese è diviso dalla sua zona industriale dalla strada statale 131, sulla quale sedici anni fa il Comune fece installare un autovelox che frutta in media due milioni di euro l’anno: tanti, ma si possono spendere solo per la manutenzione e la sicurezza delle strade. Nel 2020 i monastiresi andarono al voto in un clima infiammato da due temi: uno era il Puc da elaborare per cercare di rilanciare il territorio comunale attirando giovani coppie da Cagliari e dai centri della prima fascia dell’hinterland. Stavolta la campagna elettorale, giocata a colpi di volantinaggio porta a porta, giri di caffè nei bar, spettacoli, confronti fra i candidati in piazza, fa i conti con un Puc già approvato (due anni fa) ma anche con una popolazione che non è aumentata.

Marotto propone il varo di un piano di zona per costruire nuove case «come si fece negli anni ‘80 a Su Cungiau de domu». Sanna indica un grande lotto adiacente al campo sportivo: il Puc ne destina una piccola parte all’edilizia residenziale e una più grande a servizi. «Bisognerebbe invertire», suggerisce il candidato. Ugas vorrebbe «modulare alcuni dei vincoli previsti dal Puc (per esempio quello che subordina il varo di una nuova zona d’espansione al completamento della prima: vanno fatte partire entrambe), varare un piano particolareggiato del centro storico» e, già che ci siamo, «mettere mano al Pai, per cercare di svincolare alcune delle zone HI4», dove ora l’edilizia è vietata.

Cpa e promesse mancate

L’altro tema rovente, cinque anni fa, era la difficile convivenza con i migranti del Cpa, il centro di prima accoglienza realizzato nella vecchia scuola per la polizia penitenziaria a Su Fraigu: nel 2020 ci furono provocazioni, danneggiamenti, ronde, spedizioni punitive. Stavolta il problema sono i migranti che percorrono, anche di notte, non solo la stretta strada che collega il Cpa al paese ma anche il ciglio della 131 (uno, lo scorso agosto, è stato investito e ucciso da un giovane del paese, negativo all’etilometro ma ora accusato di omicidio stradale) e qualche ragazza importunata o esposta ad atti di esibizionismo.

«Il prefetto, nel 2016, si impegnò a limitare i migranti a un massimo di 160», ricorda Marotto. Ma nel centro, al 31 marzo, risultavano ospitati 385 giovani («prevalentemente maschi», rimarca Ugas), ai quali si sommano quelli sbarcati di recente sulle coste sulcitane: «Bisogna verificare in che condizioni igieniche si trovino», dice Sanna. Mentre Ugas invita a «fare di più, coinvolgendo scuole e istituzioni, perché si integrino e vengano istruiti su come ci si comporta nella nostra comunità». Tutti e tre concordano: bisogna richiamare la Prefettura al rispetto degli impegni presi e pretendere il pattugliamento costante delle forze dell’ordine attorno al Cpa. Sanna, in più, vorrebbe «riportare in strada la polizia locale», mentre Ugas e Marotto chiederebbero all’Arst di ripristinare la fermata davanti al Centro per evitare le pericolose passeggiate notturne.

Gli altri argomenti

Nei programmi c’è tanto altro: la popolazione, e in particolare i ragazzi, da coinvolgere e motivare (Sanna vorrebbe una consulta, Ugas il Consiglio comunale dei giovani), ma anche gli anziani (Marotto e Sanna ritengono prioritario restituire loro il centro dove ora si svolgono attività sociali rivolte ai minori), lo sport (Marotto, soprattutto), i sentieri di campagna che collegano parchi ed ex cave (Sanna e Ugas). Insomma, tanta carne al fuoco. Basterà per richiamare alle urne un paese frastornato dalla fine anticipata della consiliatura?

RIPRODUZIONE RISERVATA