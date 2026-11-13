Un'opportunità per lasciarsi alle spalle le ultime due sconfitte. Oggi alle 14 il Monastir scende in campo fuori casa contro l'Afragolese nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie D. L'obiettivo è provare a battere i campani per trovare la prima vittoria nella Penisola in questo campionato. I campidanesi sono reduci dallo stop casalingo contro la capolista Sarnese che si è imposta 5-2 al Comunale: «Avremmo potuto fare meglio nell'approccio alla sfida, al contrario di Pomezia dove avevamo iniziato bene per poi calare alla distanza. La Sarnese è stata poi brava a dimostrare sul campo di essere la squadra che merita il primato», dice l'allenatore biancoblù Marcello Angheleddu.

Inversione di tendenza

Nelle ultime cinque giornate il Monastir ha avuto un calo conquistando solo quattro punti, mentre nei primi sei turni aveva portato a casa quattro vittorie. Il successo manca dal derby vinto ad ottobre al Comunale contro il Latte Dolce: «Vogliamo migliorare il nostro rendimento già da questo turno. Prima non eravamo dei fenomeni, adesso non siamo scarsi», prosegue il tecnico. In classifica i biancoblù si trovano al terzo posto a quota 17 punti, assieme ad Albalonga e Vigor Campagnano: «Siamo davanti a squadre che hanno un budget superiore al nostro. Il nostro percorso esula dalle dinamiche di classifica. Abbiamo tra l'altro una delle squadre con l'età media più bassa del girone. Siamo fiduciosi per la sfida di Afragola nonostante alcuni infortuni».

L’avversaria

L'Afragolese naviga a metà classifica con 15 punti, due punti in meno del Monastir: «È un test importante, un'occasione per dimostrare il nostro valore. Chi si sta adattando in altri ruoli sta dando buone risposte. Le assenze sono per me un'opportunità per dare spazio ai giovani». La squadra di D'Angelo è imbattuta da 5 giornate in cui ha conquistato 9 punti: «Un avversario temibile e completo in ogni reparto. I loro numeri sono eloquenti. Basta pensare soprattutto agli attaccanti Longo, Ferrara e Maiorano. Dopo il cambio di allenatore hanno trovato nuovo entusiasmo ed energie». I biancoblù non vincono fuori dall'isola dalla finale playoff contro il Trastevere della scorsa stagione: «È un limite che ci portiamo dietro dall'ultimo campionato. Vogliamo riscattarci», conclude Angheleddu.

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