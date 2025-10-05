monastir, una partenza da grande 

In attesa dell’inizio della Serie A2 e della Serie B, previsto per sabato con sei squadre pronte a rappresentare la Sardegna nei campi di tutta Italia, il futsal isolano si gode l’inizio dei campionati regionali, compreso quello di C2. Non è sicuramente mancato lo spettacolo nella prima giornata di un campionato che anche quest’anno si propone con la formula del girone unico e vede impegnate quattordici società.

A partire subito forte è stata la seconda squadra del Monastir con i suoi giovani. I biancoblù hanno battuto per 7-0 la Virtus San Sperate davanti al proprio pubblico grazie alle doppiette di Piredda, Podda ed Edoardo Sirigu cui si è aggiunto il gol di Lorenzo Sirigu. Ha segnato sette reti anche il Gonnesa nel 7-4 interno sul Parco Cross Città di Serrenti: a segno Guberti, autore di una doppietta, Foddis, Mannu, Incani e Lenzu.

Sorride il Sarfut 21 con il 5-2 esterno sul campo dell’Uta firmato dalla doppietta di Isola e dalle reti di Tronci, Setzu e Carta. Successo in trasferta per il San Pio X con il 5-2 sul Sibiola Serdiana: protagonisti del match Loi, con una tripletta, e Marongiu, con una doppietta. Vittoria in casa e di misura per il Portoscuso, che ha battuto 3-2 il Cus Sassari con le reti di Fois, Orlando e Loi. L’unico pareggio di giornata si è registrato a Settimo San Pietro con l’1-1 tra la Dym Sport e la Mediterranea. A segno Curreli per i padroni di casa e Alimonda per i cagliaritani. Chiude la prima giornata il posticipo Babylon-Malasainas.

