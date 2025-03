Monastir. Ultima chiamata per la lotta al vertice: se vuole evitare che i giochi per il primo posto siano fatti già a inizio marzo, il Monastir oggi deve assolutamente vincere a Lanusei la sfida contro il Barisardo rinviata lo scorso 16 febbraio a causa di un malore dell’arbitro. Si giocherà a partire dal 45’ e dallo 0-0 sul quale le squadre erano andate negli spogliatoi.

«Cercheremo di ottenere il massimo, come in tutte le partite da qui alla fine. Non sarà semplice perché quella ogliastrina è una squadra insidiosa da affrontare che si è rafforzata nel mercato invernale», le dichiarazioni del capitano Alessandro Masia domenica scorsa all’Unione Sarda. Vero: i rivali odierni navigano nelle retrovie (sono quartultimi e dunque occupano una delle due caselle che costeranno la disputa dei playout) ma in casa sono ostici e l’ossatura della formazione vale ben di più.

La rincorsa

Tuttavia la squadra di Marcello Angheleddu non può sbagliare, perché il Budoni sta scappando (al momento è a +7) e il Tempio si è portato al secondo posto, due punti più su. Dunque vincere oggi significherebbe scavalcare i galletti e tenere aperta una piccola speranza di recuperare il margine dalla capolista, che da inizio 2025 ha cominciato a correre rendendo trascurabile il piccolo rallentamento di due domeniche fa a Iglesias, un pareggio ottenuto solo al 97’.

Lo stesso giorno il Monastir ha vinto 8-0 col Carbonia e domenica scorsa ha replicato battendo 5-0 in trasferta il Ghilarza centrando la quarta vittoria di fila, a riprova di un ritrovato stato di forma che non può non fare paura alle avversarie. «È da inizio stagione che stiamo portando avanti un ottimo percorso, da gennaio abbiamo raccolto meno ma nelle ultime partite abbiamo ripreso il nostro cammino. Cercheremo di proseguire su questo passo», il commento di Masia.

I dati

Parlano i numeri. Il Monastir è neopromosso eppure è terzo (potenzialmente secondo), lotta per la promozione (i playoff sono sicuri), ha il miglior attacco (55 reti segnate per una media di 2,4 a partita) e la miglior difesa (un dato clamoroso: ha subito 7 reti, solo 0,3 a gara). Il Budoni ne ha segnate 42 e ne ha incassate 11, il Tempio ne ha realizzate 38 e raccolte dalla porta 17.

Il parere

Ma la battistrada resta grande favorita, anche a parere del difensore Gabriele Lobrano dell’Ilva il quale, ospite della trasmissione L’Informatore sportivo lunedì sera su Radiolina, si è detto certo che la formazione di Raffaele Cerbone «quest’anno in Serie D avrebbe fatto un buon torneo». Parere che ha visto d’accordo gli altri ospiti, Marco Lantieri e Michele Prefumo, allenatore e difensore del Cus Cagliari in Promozione, secondo cui per il Budoni «è quasi fatta, sarà difficile da riprendere, da qui alla fine non ci sono più scontri diretti tra le prime tre. Le altre dovrebbero vincerle tutte». Il Monastir ci crede ancora, ma i tre punti oggi sono un obbligo.

RIPRODUZIONE RISERVATA