Monastir, tre punti per un bel sesto posto 

MONASTIR. Nella giornata di ieri il Monastir ha ripreso al Comunale gli allenamenti in vista della prossima sfida di domenica pomeriggio in trasferta contro la Nocerina. Un avversario di prestigio che ha l’obiettivo di rimanere nel podio tra le prime della classe. Il successo conquistato in rimonta sabato in casa contro l’Albalonga ha regalato entusiasmo alla squadra di Marcello Angheleddu, salita al sesto posto a quota 23 punti e ora distante un solo gradino dalla zona playoff. Una situazione di classifica che consente di programmare al meglio la sfida contro i rossoneri campani che sono imbattuti da ben otto partite: «Il mio esordio col Monastir era stato in occasione di una gara di Coppa Italia di Promozione. Dopo un anno e mezzo andiamo a giocare contro un avversario molto forte in una piazza e in uno stadio così prestigiosi. Siamo orgogliosi di essere arrivati a un buon livello», dice il tecnico Angheleddu. In vista di Nocera Inferiore il Monastir dovrà sciogliere anche il nodo sugli infortunati: «Vedremo cosa uscirà dall’infermeria. Tutti i giocatori che ho a disposizione mi stanno però dimostrando di essere in grado di adattarsi a giocare in posizioni al di fuori del loro ruolo naturale», conclude l’allenatore. Sarà sicuramente assente uno dei protagonisti della prima parte di stagione, il centrocampista offensivo Samuel Ardau che deve scontare un’altra giornata di squalifica per il rosso rimediato contro l’Anzio. Domenica non ci saranno neanche gli infortunati di lungo corso Nagüel e Masia. Nei prossimi giorni sono inoltre da valutare le condizioni di Gibilterra che può essere recuperato.

In Campania i ragazzi di Angheleddu proveranno ad invertire il trend che li ha visti finora sempre sconfitti nelle sfide oltremare con un bilancio di due gol fatti e nove subiti, cercando di dar fastidio ad una compagine che vanta la seconda miglior difesa del campionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA