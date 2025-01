«Monastir sfortunato, primi 45’ dominati» 

Monastir. La seconda sconfitta in campionato costa al Monastir per la prima volta la vetta della classifica. Il ko inatteso subito nella prima giornata di ritorno lunedì scorso a Gavoi contro il Taloro (2-0) interrompe a tre la striscia di successi consecutivi contro Ossese e Alghero in trasferta e Ferrini in casa con cui l’ex battistrada aveva concluso il 2024, e consente al Budoni di issarsi al primo posto a +1 sulla squadra del tecnico Marcello Angheleddu. Ma il ds Matteo Zanda butta acqua sul fuoco: «I ragazzi sono dispiaciuti per la sconfitta», sottolinea a mente fredda, «ma bisogna tenere conto del loro percorso complessivo perché il girone d’andata è stato molto importante».

Nessun dramma

Prima della gara dell’Epifania l’attacco dei campidanesi aveva realizzato ben trentacinque reti in quindici partite, mentre a Gavoi non è riuscito a capitalizzare le diverse chance avute anche per merito della retroguardia avversaria: «Lunedì ci ha penalizzato qualche episodio sfortunato», aggiunge il direttore sportivo, «nel primo tempo abbiamo dominato la gara costruendo diverse occasioni per passare in vantaggio ma non siamo stati bravi a concretizzare. Nella ripresa abbiamo pagato pegno e dopo il gol subito purtroppo ci siamo spenti».

Un nuovo innesto

E intanto la società rinforza ulteriormente la squadra con l’arrivo dell’attaccante classe 2005 David Edoardo Suazo, figlio dell’ex campione del Cagliari: è reduce dall’esperienza nella scorsa stagione in Serie D col Chisola e sarà a disposizione già da questa domenica. «Dopo una settimana di allenamenti abbiamo integrato in squadra David, che ci darà una mano nella seconda parte di stagione», commenta Zanda: «Al momento abbiamo deciso di non fare altre mosse né in entrata né in uscita, vista la completezza della rosa. Se dovessimo trovare qualche pedina che può migliorarne la qualità complessiva saremmo pronti a valutarla».

Il match

Nel prossimo turno Simone Pinna e compagni affronteranno in casa l’Iglesias per riscattarsi e riprendere la corsa al vertice: «Sarà un girone di ritorno molto impegnativo e tutti dobbiamo continuare a lavorare nello stesso modo», conclude il ds, «i nostri ragazzi sono straordinari, si impegnano a fondo ogni giorno e quindi l’ultima sconfitta non cambia la sostanza. Il nostro obiettivo è fare sempre meglio».

