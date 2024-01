Monastir senza rivali Nuorese, piccola frenata 

Reduce dall’autoritaria seppure (quasi) scontata vittoria a Sant’Antioco con la Verde Isola, penultima in classifica, il Monastir capolista del girona A di Promozione domani può dare il colpo di grazia alle speranze di rimonta delle avversarie (su tutte il Castiadas, attualmente a -5) nel caso, assai probabile, che colga i tre punti a Gonnosfanadiga nel recupero della gara rinviata a inizio anno per maltempo. L’avversaria è fanalino di coda a quota 4, le speranze di salvarsi sono ridotte al lumicino: difficile credere che la battistrada non conquisti un successo che la porterebbe molto vicina al rapido ritorno in Eccellenza. Otto lunghezze di margine sulla più vicina rivale sarebbero tanti, anche se si è appena al giro di boa del torneo.

Nel gruppo B la frenata della Nuorese non preoccupa mister Prastaro, la Lanteri è squadra ostica. Ma l’Usinese è lì: 4 punti sono pochi, e sabato la battistrada affronta un match complicato con la Macomerese. Tutto può accadere.

