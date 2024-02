monastir senza rivali 

Guspini 0

Monastir 4

Guspini (4-4-2) : Fi. Uccheddu, Fe. Uccheddu, Ennas, Medda, Scanu (24’ st Pusceddu), Urru (19’ st M. Pinna), Pilosu, Serra, Agostinelli (24’ st Carta), Luciano (33’ st Laera), Aru (10’ st Pittau). In panchina Galliano, Liscia, Figus, Zucca. Allenatore Floris.

Monastir (4-3-3) : Galasso, S. Pinna, Porcu, Bellu, Saias, Piras, Paulis (20’st Poddesu), Riep (41’ st Pulcrano), Caboni (33’ st Arzu), D’Agostino (41’ st Murgia), Frau. In panchina Angioni, Pira, Deias, Mudu, Arangino. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Torsani di Oristano.

Reti : pt 33’ Frau, 45’ Caboni; st 30’ Bellu, 45’ Serra (aut.).

Note : ammoniti Urru e Bellu; spettatori 200 circa; angoli 7-4 per gli ospiti.

Guspini. Cinismo e mestiere da vendere accompagnano al Comunale un ottimo Monastir, che batte per 4-0 i padroni di casa del Guspini con due gol per tempo: nella prima frazione, dopo che D’Agostino si fa parare un rigore da Uccheddu, Frau apre le marcature; poi sul finire raddoppia Caboni. Nella ripresa Bellu e un autogol di Serra chiudono definitivamente il match.

Punteggio troppo pesante per i biancorossi locali che, pur non potendo recriminare visto il risultato, per lunghi tratti, almeno fino al riposo e nonostante il doppio svantaggio accumulato, con una condotta tattica accorta e un pressing alto e asfissiante si misurano alla pari con i più quotati avversari. Il crollo vero e proprio, con tanto di legittimazione della vittoria ospite, arriva nella ripresa quando, dopo l’occasione sprecata al 26’ da Pilosu che potrebbe riaprire il match, i ragazzi di Angheleddu, spesso con giocate gradevoli e accademiche, dilagano e chiudono le ostilità. A fine gara il tecnico ospite nonostante la vittoria predica prudenza, mentre Floris mastica amaro per un match preparato bene ma finito male.

