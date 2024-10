monastir senza ostacoli 

Monastir 2

Barisardo Oc 0

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Madero, Porru, Frau; Corda, Naguel, A. Manca (16’ st Sanna); Sarritzu, Arzu, Nurchi. In panchina: Stevanato, Ganzerli, Piras, Massoni, N. Manca, Riep, Murru. Allenatore Angheleddu.

Barisardo Oc (4-4-2) : Deronja; Adamo, Martin, Soilihi, Firulesko; Mihali, Dimitrijevic, Mabo, Nunes; Vara, Bara (40’ st Murgia). In panchina Pisu, Kostic, Tosi, Deplano, Marcon, Melis. Allenatore De Carlo (squalificato).

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : nel pt 42’ Nurchi, nel st 42’ Frau.

Note : ammoniti Vara e Adamo.

MONASTIR. Al Comunale arriva il quarto successo di fila in campionato per il Monastir che batte il fanalino di coda Barisardo. La squadra di Angheleddu rimane in vetta alla classifica a quota 17 punti, assieme al Budoni, e mantiene anche l’imbattibilità nel torneo. I padroni di casa sono costretti a rinunciare a sei infortunati, mentre gli ogliastrini fanno i conti con le squalifiche di Restivo, Dragan e mister De Carlo.

Cronaca

I biancoblù iniziano la sfida all’attacco: al 9’ Naguel calcia una punizione da sinistra e impegna Deronja che blocca. Al 12’ Nurchi colpisce di testa e la palla sfiora il palo. Al 39’ viene annullato ai campidanesi un gol per fuorigioco: Deronja respinge un calcio di punizione, Arzu calcia e Sarritzu devia in rete. Dopo tre minuti i padroni di casa trovano il vantaggio con Nurchi che riceve un passaggio filtrante di Manca, si gira e batte il portiere in diagonale. Nella ripresa il Barisardo prova a costruire e spingersi in avanti, ma i padroni di casa gestiscono con attenzione il risultato. Al 42’ il Monastir raddoppia, chiudendo i giochi: la difesa respinge un cross dalla destra di Sarritzu, raccoglie Frau dai venti metri che calcia di destro infilando nell’angolo più lontano.

