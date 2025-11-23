VaiOnline
Al Comunale.
24 novembre 2025 alle 00:42

Monastir sempre più su, i playoff sono a 2 punti 

Monastir 3

Anzio 1

Monastir (4-2-3-1) : Fusco; Pinna, Jah (8’ st Cortinovis), Porru, Piseddu; M. Conti (28’ st Ardau), Corcione; Gibilterra, Piro, Leone (45’ st B. Conti); Aloia. In panchina Cocco, Piras, Ferraro, Bellino, Tuveri, Collu. Allenatore Angheleddu.

Anzio (3-4-2-1) : Stancampiano; Rosania, Di Razza, Noce (31’ st Alhassan); Corelli (21’ st Salvador), Bordin, Laribi (21’ st Carnevale); Dalla Valle (12’ st Pirani); Di Lelio (12’ st Corradini), Bencivenga; Jefferson. In panchina Massella, Gesmundo, De Rocchis, Segat. Allenatore Bignozzi.

Arbitro : Panariti di Torino.

Reti : pt 43’ Leone; st 4’ Jah, 38’ Salvador, 45’ Aloia.

Note : espulsi Corelli (A) e Ardau (M). Ammoniti Jah, Di Lelio, Fusco, Stancampiano, Piro, Pinna, B. Conti. Recupero 3’ pt – 7’ st.

MONASTIR. Al Comunale il Monastir si impone 3-1 sull’Anzio, centra la seconda vittoria di fila e si avvicina alla zona playoff.

Al 15’ ci provano gli ospiti con un sinistro di Corelli ma la palla termina alta. Al 25’ Gibilterra conclude da posizione defilata e il portiere respinge di piede. Al 43’ il Monastir passa: Corcione serve Leone che parte in contropiede e con uno scavetto batte il portiere. Per l’attaccante è il primo gol in biancoblù.

Nella ripresa il primo tentativo è degli ospiti al 3’ con Di Lelio che serve Laribi ma il pallone va a lato. Dopo un minuto arriva il raddoppio: Corcione crossa al centro per Jah che deposita di destro in rete. Al 35’ Aloia sfiora il tris con un sinistro dal limite dell’area piccola. Al 38’ gli ospiti accorciano le distanze con Salvador che, servito da Alhassan, insacca a porta vuota. Al 45’ i campidanesi chiudono la pratica con Aloia che di destro infila nell’angolo. Nel finale il Monastir chiude in dieci per l’espulsione di Ardau.

