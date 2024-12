monastir schiacciasassi 

Alghero 0

Monastir 4

Alghero (4-3-3) : Gobbi, Pireddu (41’ st Delizos), Spanu, Sini, Manunta (40’ st Fois), Brboric (22’ st Scanu), Mereu, Mula (30’ st Pinna), Baraye, Marco Carboni (30’ st Marras), Scognamillo. A disposizione Piga, Francesco Sanna, Manuel Sanna, Monti. Allenatore Gian Marco Giandon.

Monastir (4-3-3) : Daga, Pinna, Arzu, Corda (24’ st Naguel Torres), Porru, Madero, Frau (36’ st Manca), Feola, Cocco (30’ st Sanna), Sarritzu (33’ st Riep), Nurchi. A disposizione Stevanato, Zurbriggen, Massoni, Masia, Murru. Allenatore Marcello Angheleddu.

Arbitro : Vincenzo Melis di Ozieri.

Reti : 21’ pt Frau; nella ripresa 20’ e 32’ Nurchi, 39’ Sanna.



Alghero. La capolista Monastir chiude il 2024 con l’ennesima prova di forza: 4-0 il risultato in proprio favore sul campo dell’Alghero. Risultato che si è allargato oltre misura nell’ultimo quarto d’ora ma che non deve trarre in inganno, coi giallorossi padroni di casa che hanno tenuto bene il campo andando vicini al pari per poi essere infilati dalle velenose e rapide verticalizzazioni avversarie.

Il match

Ospiti in vantaggio al 21’ con Frau, che disegna un perfetto diagonale, bacia il palo interno e finisce in rete. Al 27’ Scognamillo cerca il primo palo e Daga si salva bene in angolo. In avvio di ripresa, buona combinazione algherese e il portiere devia in corner la conclusione di Carboni. Al 60’ ennesimo corner di capitan Mereu ed è la traversa a dire di no alla deviazione aerea di Sini. Il Monastir raddoppia al 65’ con Nurchi, pronto a insaccare un cross basso. Il numero 21 ospite firma la doppietta personale al 77’: ancora un cross rasoterra dalla destra, nessuno interviene, Nurchi controlla e insacca. Poker del Monastir a 6’ dalla fine con il nuovo entrato Sanna, che capitalizza nel migliore dei modi una ripartenza avviata da Feola.



