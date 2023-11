Monastir schiacciasassi 

Monastir 4

Atletico Cagliari 0

Monastir (4-3-3) : Galasso; S. Pinna, Bellu, Saias (39’ st Angiargia), Arzu (29’ st Cossu); Riep, Paulis (16’ st Poddesu), Piro (16’ st Pilloni); Masia (39’ st Sturba), Ragatzu, Frau. In panchina Firinu, Secci, Deias. Allenatore Angheleddu.

Atletico Cagliari (4-3-3) : Serra; M. Lecca (6’ st Porcu), Littera (11’ st Balistreri), Atzori, Mereu; Pintor, Aresu, Manca; Vacca (16’ st M. Pinna), Tumatis (31’ st Del Prete), Cuccu (19‘ st Monni). In panchina Simula, Ciccu, Demeglio, Montisci. Allenatore G. Lecca.

Arbitro : Pischedda di Tortolì.

Reti : pt 10’ e 30’ Ragatzu, 26’ Piro; st 37’ Frau.

Note : a mmoniti Vacca, Atzori. Recupero 1’ pt - 3’ st.



MONASTIR. Al Comunale il Monastir si impone a valanga sull’Atletico Cagliari archiviando la pratica già nel primo tempo. I padroni di casa partono forte ma la prima occasione del match è degli ospiti con Mereu, che all’8’ riceve palla in area in posizione defilata ma conclude a lato. Al 10’ il Monastir passa in vantaggio: Ragatzu si fa trovare pronto in area e insacca di piatto da dentro l’area piccola. I biancoblù cercano subito il raddoppio con Frau che però al 18’ conclude alto da buona posizione.

Al 26’ arriva il secondo gol della squadra di Angheleddu: Riep recupera la palla su un errore della difesa avversaria, entra in area e serve Piro che trafigge Serra con un sinistro potente e preciso. Il tris arriva dopo qualche minuto ancora una volta con Ragatzu, che insacca di testa per la doppietta personale su assist di Frau. Nonostante il terzo gol il Monastir continua ad attaccare e al 34’ va ancora vicino alla marcatura con una conclusione di Masia dal limite dell’area che termina alta di poco sopra la traversa. In chiusura di frazione Ragatzu va vicino alla tripletta impegnando Serra con un diagonale di destro.

Nella ripresa non cambia il copione: in avvio di frazione Arzu si invola verso la porta però il suo sinistro finisce a lato. All’8’ il tentativo del Monastir è di Pinna che, su punizione, spedisce la palla sull’esterno della rete. All’11’ Serra si supera sulla conclusione insidiosa di Riep. La reazione dell’Atletico passa dai piedi del neo entrato Monni, la cui punizione viene respinta dalla difesa al 22’. Al 30’ Pilloni sfiora il poker calciando in maniera forte e precisa dal limite con la palla che però si stampa sul palo. Nel finale di gara, al 37’, Ragatzu fallisce un rigore ma Frau si avventa sulla respinta del portiere e deposita in rete per il definitivo 4-0.

