Monastir, Sanna rilancia la sfida: «Daremo fastidio» 

Andrea Sanna è l’ultimo rinforzo di esperienza in attacco per il Monastir. Il giocatore ha deciso di sposare il progetto biancoblù dopo l’inizio di stagione nelle fila del Terralba. Si tratta di un bomber di razza per la categoria che due anni fa aveva conquistato il titolo di capocannoniere con la maglia della Tharros. In carriera Sanna ha totalizzato più di 200 presenze tra Serie C e Serie D, realizzando tanti gol in particolare con Selargius e Arzachena. Da segnalare la vittoria del campionato di Serie D nel 2017 con gli smeraldini, con 20 gol e titolo di capocannoniere all’attivo. Nel suo curriculum figurano anche esperienze di successo nei campionati regionali con Porto Torres, Torres e Badesse in Eccellenza e con Terralba e Tharros in Promozione.

Il gruppo

«Ho parlato con il club e prima di firmare sono andato a vedere uno degli allenamenti», parla Sanna. «Mi hanno colpito l’organizzazione e il metodo di allenamento, oltre al livello della squadra. Era impossibile rifiutare la proposta di una società così seria». A Monastir ha ritrovato diversi ex compagni, tra cui Pinna, Feola, Nurchi e Sarritzu, oltre al tecnico Angheleddu: «Sono stato accolto benissimo dal mister e dal gruppo che è molto unito», prosegue Sanna. «Ho voglia di dimostrare di poter continuare a fare bene nella categoria. I ritmi degli allenamenti sono elevati, simili a quelli delle partite. Sto affinando l’intesa con i miei compagni di reparto, tutti di alto profilo. In questa fase ci è mancata un po’ di fortuna, non sempre concretizziamo le occasioni da gol. Non appena gireremo alla perfezione, daremo fastidio a chiunque. Quest’anno il livello del campionato di Eccellenza è salito rispetto alle stagioni precedenti, ma vogliamo dire la nostra”.

Nel corso della sfida di mercoledì di coppa contro il Carbonia Sanna è stato costretto al cambio per infortunio: «Per fortuna non c’è nessuna frattura. È stata soltanto una botta. I tempi di recupero dipenderanno dall‘andamento delle terapie».

RIPRODUZIONE RISERVATA