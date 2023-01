monastir rivede la luce 

Nella ripresa non cambia il copione, con i miracoli di Manservigi a tenere sullo 0-0 il risultato. Ci vuole la punizione deviata di Tomaso Arzu, al suo primo gol in Serie A, per sbloccare il match e siglare l’1-0 con 8 minuti rimasti sul cronometro. Nel finale il Città di Melilli prova a pareggiare col portiere di movimento, ma è ancora la formazione bianconera ad andare vicina alla rete, con la traversa colta da Moura con un tiro da centrocampo.

A Sestu, il 360 GG Monastir ospitava il Città di Melilli ultimo in classifica. Non è stato semplice per la squadra di Diego Podda conquistare i tre punti, con il gol arrivato solamente nel secondo tempo a 8 minuti dalla fine. Dal punto di vista del gioco, è il 360 GG a fare la partita e creare occasioni su occasioni, grazie anche all’ultimo arrivato, lo spagnolo Dani Martin. Manservigi nega la rete del vantaggio a Martin, Dani Chino, Moura ed Etzi, che impegnano il portiere dei siciliani fin dai primissimi minuti. Quando non arriva il portiere, sono i giocatori di movimento a salvare sulla linea, prima sul colpo di tacco di Martin, poi sul tiro a botta sicura di Moura. Nel finale di primo tempo è il palo invece a dire no a Murga.

Sono tre punti d’oro quelli conquistati dal 360 GG Monastir contro il Città di Melilli. Nella diciottesima giornata di Serie A, la squadra bianconera ritrova la vittoria nello scontro salvezza casalingo per 1-0. Basta un gol di Tomaso Arzu, direttamente su calcio di punizione, per ottenere una vittoria fondamentale.

La partita

Secondo tempo

La classifica

Basta il gol di Arzu, basta l’1-0 per permettere al 360 GG di ritornare in zona playout, scavalcando nuovamente il Petrarca. «Dire vittoria fondamentale è anche poco, per quanto era importante», dice il tecnico Diego Podda a fine gara, «questa partita la dovevamo vincere e l’abbiamo vinta, ce la godiamo e speriamo di aver messo il primo passo per il girone di ritorno».

