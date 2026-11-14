AFRAGOLESE 0

MONASTIR 2

Afragolese (4-3-3) : Cacciapuoti; Collaro (40’ st Riccio), Senese, Filippini, Sepe (29’ st Troise); Vecchione, M. Langella (36’ st Sokouri), Nunziante; Maiorano (18’ st L. Langella), Cascio, Ferrara (18’ st Montaperto). In panchina Funaro, Tiberti, Molignano, Palomba. Allenatore D’Angelo.

Monastir (4-4-2) : Fusco; Pinna, Piras, Porru, Schirru; Loru, Conti (19’ st Belli), Corcione, Leone (22’ st Mameli); Gianoli (22’ st Piseddu), Aloia. In panchina Contini, Cocco, Fanari, Ragni, Masia, Rossi. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Musumeci di Cassino.

Reti : pt 20’ Leone, st 13’ Aloia.

Note : espulso Mameli al 36’ st per doppia ammonizione. Am-

moniti Leone, Aloia, Vecchio-

ne, Belli. Recupero 1’ pt-4’ st.

Blitz esterno del Monastir che supera 2-0 l’Afragolese e ritrova il successo dopo più di un mese. Al Moccia la squadra di Angheleddu parte subito forte: al 6’ cross di Leone al centro su cui arriva Aloia che spedisce alto di testa. Al 20’ i biancoblù passano in vantaggio grazie al gol di Leone che insacca con un tiro-cross. Per l’attaccante si tratta del quarto gol nelle ultime quattro giornate. Al 22’ reagiscono i padroni di casa con Cascio che non trova la porta su un passaggio di Nunziante. Al 33’ Fusco devia in angolo un cross di Sepe. In chiusura di frazione il portiere biancoblù si oppone anche su una punizione di Ferrara.

In avvio di ripresa non cambia il copione con l’Afragolese che continua a spingere. Al 5’ Nunziante pesca Sepe che manda alto e dopo un minuto Fusco para un suo colpo di testa. Due minuti e il portiere si ripete respingendo l’inzuccata dello stesso numero 28. Al 13’ però il Monastir trova il raddoppio: Aloia segna un gran gol in sforbiciata dal centro dell’area su assist di Gianoli. L’ex attaccante della Cos raggiunge così quota nove gol in campionato. I campani reagiscono (tiro del solito Nunziante), ma al 19’ il Monastir va vicino al tris con Piras che centra la traversa su tiro dalla distanza. Al 25’ tiro-cross di Montaperto deviato da Fusco. Finale di gara caldo: al 36’ espulso Mameli per i campidanesi. Al 44’ l’Afragolese centra il palo con Cascio e dopo un minuto la traversa con Montaperto. I biancoblù resistono all’assalto nel recupero e alla fine si portano a casa i primi tre punti stagionali dalla Penisola.