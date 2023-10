monastir RAGGIUNTO all’ultimo respiro 

Monastir 2

Orrolese 2

Monastir (4-2-3-1) : Galasso; S. Pinna, Bellu, Saias, Frau (22’ st Riep); Piro (11’ st Arangino), Paulis; Masia (35’ st Poddesu), F. Anedda (11’ st Arzu), D’Agostino; Ragatzu. In panchina Firinu, Secci, Angiargia, Cossu, Pilloni. Allenatore Angheleddu.

Orrolese (4-4-2) : Casula; Massa, Casti, Atzeni, Mat. Mura; Mic. Mura (35’ st Di Gennaro), Addis, Bustamante (41’ st D. Anedda), S. Mura; Moauro, Serio. In panchina Contu, Pisano, Sirigu, Erriu, Melosu, Prasciolu, Trogu. Allenatore Tocco (Marcialis squalificato).

Arbitro : Ghisu di Sassari.

Reti : nel pt 20’ Ragatzu, nel st 8’ Moauro, 48’ Poddesu, 51’ (r) Serio.

Note : ammoniti Bustamante, Masia, Addis; recupero 1’- 7’.



MONASTIR. Al Comunale termina in parità la sfida tra Monastir e Orrolese. Al 20’ passano in vantaggio i padroni di casa: D’Agostino serve una palla al centro dell’area piccola che Ragatzu deposita in rete. In avvio di ripresa gli ospiti trovano il pari con Moauro che trafigge Galasso con un destro angolato. Nel recupero va prima a segno il Monastir con Poddesu, ma l’Orrolese agguanta il pari grazie al rigore di Serio.

Fabio Salis

