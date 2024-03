Monastir, punti preziosi  

Terz’ultima giornata di Serie B e il bilancio per le sarde è di una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte. L'unico successo arriva nel girone B con il Monastir che conquista tre punti preziosi nella corsa salvezza. In casa contro l'Isola 5, la squadra allenata da Barbarossa si è imposta per 6-3 ed è fuori dalla zona playout. Monastir avanti 2-0 con Arzu e Rosa, ma negli spogliatoi si torna sul 2-2. Nella ripresa, Arzu riporta avanti i suoi. Risponde l'Isola, ma Cogliolo segna il 4-3, mentre Arzu e Marras chiudono i conti sul definitivo 6-3.

Nel girone E, trova solo un punto la Jasnagora nello scontro diretto casalingo in chiave playoff contro il Cures, terminato 5-5. Avanti 2-0 con Piaz e Ruggiu, i cagliaritani si fanno rimontare prima dell'intervallo. A inizio ripresa il sorpasso e allungo laziale sul 4-2. Piaz e Alan pareggiano nuovamente la partita. Dopo il nuovo vantaggio ospite, ci pensa Ferri a segnare il 5-5 di testa e tenere ancora vive le speranze playoff della Jasna.Matematicamente possibili anche le speranze playoff del Sardinia Futsal nel girone A. La squadra di Mura pareggia 2-2 contro la capolista VDL Fiano Plus dopo essere stata avanti 2-0 con la doppietta di Atzeni.

Salvezza

Sconfitte pesanti per C'è Chi Ciak e Alghero, battute in trasferta da Real Five Rho (8-3) ed Energy Saving Futsal (8-2). Le due isolane del girone A si giocheranno il terz’ultimo posto che vale i playout insieme al Castellamonte. Perde l'Elmas nel girone E, che resta a quattro lunghezze di distanza dai playout dopo il 7-4 subito sul campo della Real Ciampino Academy. Il Città di Cagliari già retrocesso è stato superato 3-1 in casa dalla Velletri Technology. Il Domus Chia, a causa dei problemi legati ai voli aerei, non si è presentato per la sfida contro il Conit Cisterna. Si va verso la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA