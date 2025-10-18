Monastir, provaci Olbia, ultimo treno 

Domenica “spezzatino” per le cinque formazioni sarde. L’ottava giornata si apre alle 11 a Ischia, dove il Latte Dolce affronta il fanalino di coda del girone G a caccia del riscatto dopo il derby perso col Monastir.

Segue alle 14.30 Palmese-Budoni. Galluresi imbattuti da cinque turni e in fiducia dopo il 3-2 rifilato in rimonta alla “big” Nocerina, ma il match con i campani, in ripresa, è facile solo sulla carta. Giocano alle 15 la Cos, in trasferta contro la vicecapolista Trastevere, e Monastir e Olbia, in casa rispettivamente contro Atletico Lodigiani e Flaminia Civita Castellana. «È una delle squadre più forti del girone: proveremo a giocarci la nostra partita con le nostre armi e con serenità», avverte l’allenatore dei sarrabesi (reduci da due vittorie) Francesco Loi a proposito del Trastevere.

Attenzione al Monastir, che dopo il successo nel derby va all’appuntamento con la terzultima della classe forte dell’arma in più David Edoardo Suazo, il figlio d’arte (dell’ex Cagliari David) che con la sua doppietta ha deciso la sfida di Sassari.

Il caso Olbia

Il tecnico Giancarlo Favarin non ha parlato per scelta della società: il clima è molto pesante, tanto che quella con la Flaminia è diventata la gara dell’ultimatum. Se nelle prossime ore non cambierà qualcosa a livello societario, i giocatori sono pronti a svincolarsi. La speranza è che l’accordo per il passaggio di proprietà dalla SwissPro all’imprenditore edile Roberto Sulas – con un progetto ambizioso a medio-lungo termine sulla prima squadra e il settore giovanile – arrivi entro domani: in caso contrario l’Olbia non avrà una squadra da mandare a Budoni per il derby.

RIPRODUZIONE RISERVATA