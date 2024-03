monastir, prova di forza 

Monastir 4

Cus Cagliari 1

Monastir (4-3-3) : Galasso; Pinna, Porcu, Bellu, Saias; Piras (40’ st Piro), Frau, Paulis (24’ st Poddesu); Riep (46’ st Murgia), Ragatzu (24’ st Arangino), D’Agostino (40’ st Cannizzaro). In panchina Angioni, Arzu, Masia, Pulcrano. Allenatore Angheleddu.

Cus Cagliari (4-5-1) : Pillitu; Prefumo (30’ st N. Asunis), Fiori, Bisoffi (43’ st Manduzio), Piroddi; Flores (1’ st Fontana), Baldussi, Puddu (24’ st Balloi), Dessena, D. Asunis (1’ st Ligas); Siddu. In panchina Fa, Pisu, Soru, Vitellaro. Allenatore Meloni.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Reti : 18’, 40’ e 46’ pt Ragatzu; 26’ pt Frau; 37’ st Ligas.

Note : ammoniti Piroddi, Fiori.



MONASTIR. Al Comunale la capolista Monastir si impone a valanga sul Cus Cagliari archiviando la pratica già nel primo tempo. Al 17’ Bellu va vicino al gol con un colpo di testa su azione da corner. Dopo 1’ arriva il vantaggio della squadra di Angheleddu: Riep serve D’Agostino sulla sinistra che manda la palla al centro dove Ragatzu raccoglie e trafigge il portiere dal limite dell’area piccola. Il Cus risponde con un sinistro di Dessena dal limite dell’area deviato in angolo da Galasso. Al 26’ i biancoblù trovano il raddoppio grazie al colpo di testa di Frau su un angolo calciato da D’Agostino.

I cagliaritani si affidano sempre alle iniziative di Dessena che al 31’ calcia di mancino a lato. In chiusura di frazione il mattatore assoluto è Mauro Ragatzu che trova la tripletta personale: al 40’ viene imbeccato al centro dell’area e trafigge Pillitu con un destro angolato, poi al 46’ batte di sinistro il portiere in uscita dopo un contropiede orchestrato da Riep. Nella ripresa i cagliaritani provano a scuotersi e all’11’ calciano verso la porta con Dessena, palla deviata in angolo dalla difesa biancoblù. Al 37’ Ligas accorcia le distanze con un destro da dentro l’area.

RIPRODUZIONE RISERVATA