Monastir pronto: «C’è tanta voglia di fare bene» 

Monastir. Meno uno al grande match. Il Monastir di Marcello Angheleddu prepara lo scontro diretto di domani pomeriggio in trasferta contro la capolista Budoni, ennesimo episodio dell’appassionante testa a testa tra i due club in corso dall’inizio del campionato. I biancoblù vanno a caccia di tre punti che permetterebbero loro di agganciare in testa la squadra di Raffaele Cerbone a quota 42 punti. Sarà inoltre una sfida tra le due migliori difese dell’Eccellenza: il Monastir è in testa a questa classifica con solo 4 reti subite, mentre la capolista ne ha incassate 8.

In quest’inizio di 2025 i campidanesi sono ancora a secco di vittorie e gol dopo un girone d’andata da protagonisti con tredici vittorie e 28 marcature realizzate: «Siamo reduci da due risultati non positivi e arriviamo alla sfida consapevoli di questo momento», dice Simone Farci, preparatore atletico del club campidanese, «abbiamo lavorato serenamente e preparato nel dettaglio la gara con la consapevolezza che affronteremo un’ottima squadra». Il 39enne ex centrocampista del Cagliari e del Selargius spiega che «i ragazzi stanno lavorando con intensità e hanno analizzato gli errori assieme allo staff. Sono consapevoli che si può sempre imparare e trarre utili indicazioni. Mettiamo in campo tutto ciò che abbiamo fatto di buono finora, la nostra mentalità è quella di pensare partita per partita in base all’avversario che dobbiamo affrontare».

In Gallura domani Simone Pinna e compagni andranno alla ricerca del riscatto: «Durante una stagione c’è sempre una fase calante e noi l’abbiamo vissuta nell’ultimo periodo», chiude Farci, «è tanta la voglia di fare bene contro un grande avversario che ha preparato bene la partita e fatto una campagna di riparazione importante. La nostra squadra è ottima, come il rendimento avuto finora». Il sodalizio guidato dal presidente Marco Carboni conta su un progetto solido e su una rosa di elevato livello per la categoria. Nell’ultima settimana sono arrivati il centrocampista esterno Giacomo Santoro e l’attaccante David Edoardo Suazo, due calciatori di esperienza che hanno giocato fino a poco tempo fa in Serie D.

