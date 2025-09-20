Monastir, primo inciampo 

R. Monterotondo 1

Monastir 0

Real Monterotondo (3-5-2) : Merlini; Albanesi (25’ st Massaccesi), Darini, Contucci; Gningue, Gennari (18’ st Barba), Mattei (30’ st Colistra), Carbone, Ferrari; Bellucci (37’ st D’Agostino), Camilli (49’ Armini). In panchina Calabrese, Muti, Sterbini, Casali. Allenatore Stillo.

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu; Nagüel, Corcione (17’ st Fangwa), Piro; Gibilterra, Aloia, Suazo (5’ st Ardau). In panchina Fusco, Pisano, Jah, Piras, Piga, Tocco, Masia. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Battistini di Lanciano.

Rete : 11’ st Gennari.

Note : a mmoniti Gennari, Colistra, Barba, Gningue, Ca milli, Porru, Aloia.

MONTEROTONDO. Allo Stadio Cecconi il Monastir perde di misura la sfida contro il Real Monterotondo e incappa nella prima sconfitta in Serie D. Fatale un gol “fantasma”, concesso dall’arbitro tra le proteste degli ospiti.

La gara

Nella prima parte del match le compagini,condizionate anche dal caldo, non creano occasioni. La prima chance arriva al 41’: Camilli parte sulla sinistra da metà campo ed è bloccato dalla chiusura di Cortinovis e Piseddu. Dopo un minuto risponde il Monastir con un cross dalla destra di Gibilterra ma Merlini tocca il pallone impedendo ad Aloia di arrivarci. Al 44’ si fa vedere ancora l’ex Arzachena che a sinistra salta due avversari e mette al centro, ma il portiere blocca.

Al 10’ della ripresa il Monastir si propone in avanti con una conclusione di Gibilterra bloccata a terra da Merlini. All’11’ passa in vantaggio il Real Monterondo, che capitalizza la prima occasione in modo rocambolesco: Gennari riceve palla sulla destra e tocca anticipando Daga in uscita ma il pallone viene allontanato da Cortinovis, l’arbitro tuttavia decide di assegnare il gol tra le proteste dei campidanesi secondo cui la sfera non era entrata. Al 15’ i biancoblù reagiscono con un cross di Nagüel per Aloia che svetta di testa e manda alto. Al 27’ Bellucci parte in contropiede sulla destra ma calcia a lato. Subito dopo la squadra di Angheleddu va vicina al pari con una punizione dai 25 metri di Gibilterra che sfiora il palo. Al 32’ sempre il numero sette chiama il portiere a un intervento decisivo. Al 36’ il sinistro di Piro dal limite finisce alto. Nel finale il Monastir lamenta diverse perdite di tempo e interruzioni di gioco dei padroni di casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA