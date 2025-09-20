VaiOnline
Serie D.
21 settembre 2025 alle 00:11

Monastir, primo inciampo 

Fatale ai campidanesi un gol fantasma del Monterotondo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

R. Monterotondo 1

Monastir 0

Real Monterotondo (3-5-2) : Merlini; Albanesi (25’ st Massaccesi), Darini, Contucci; Gningue, Gennari (18’ st Barba), Mattei (30’ st Colistra), Carbone, Ferrari; Bellucci (37’ st D’Agostino), Camilli (49’ Armini). In panchina Calabrese, Muti, Sterbini, Casali. Allenatore Stillo.

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu; Nagüel, Corcione (17’ st Fangwa), Piro; Gibilterra, Aloia, Suazo (5’ st Ardau). In panchina Fusco, Pisano, Jah, Piras, Piga, Tocco, Masia. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Battistini di Lanciano.

Rete : 11’ st Gennari.

Note : a mmoniti Gennari, Colistra, Barba, Gningue, Ca milli, Porru, Aloia.

MONTEROTONDO. Allo Stadio Cecconi il Monastir perde di misura la sfida contro il Real Monterotondo e incappa nella prima sconfitta in Serie D. Fatale un gol “fantasma”, concesso dall’arbitro tra le proteste degli ospiti.

La gara

Nella prima parte del match le compagini,condizionate anche dal caldo, non creano occasioni. La prima chance arriva al 41’: Camilli parte sulla sinistra da metà campo ed è bloccato dalla chiusura di Cortinovis e Piseddu. Dopo un minuto risponde il Monastir con un cross dalla destra di Gibilterra ma Merlini tocca il pallone impedendo ad Aloia di arrivarci. Al 44’ si fa vedere ancora l’ex Arzachena che a sinistra salta due avversari e mette al centro, ma il portiere blocca.

Al 10’ della ripresa il Monastir si propone in avanti con una conclusione di Gibilterra bloccata a terra da Merlini. All’11’ passa in vantaggio il Real Monterondo, che capitalizza la prima occasione in modo rocambolesco: Gennari riceve palla sulla destra e tocca anticipando Daga in uscita ma il pallone viene allontanato da Cortinovis, l’arbitro tuttavia decide di assegnare il gol tra le proteste dei campidanesi secondo cui la sfera non era entrata. Al 15’ i biancoblù reagiscono con un cross di Nagüel per Aloia che svetta di testa e manda alto. Al 27’ Bellucci parte in contropiede sulla destra ma calcia a lato. Subito dopo la squadra di Angheleddu va vicina al pari con una punizione dai 25 metri di Gibilterra che sfiora il palo. Al 32’ sempre il numero sette chiama il portiere a un intervento decisivo. Al 36’ il sinistro di Piro dal limite finisce alto. Nel finale il Monastir lamenta diverse perdite di tempo e interruzioni di gioco dei padroni di casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda