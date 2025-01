monastir, periodo no vetta a +3 

Monastir 0

Iglesias 0

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Madero, Porru, Arzu; Naguel (38’ st Manca), Corda (20’ st Feola), Frau (28’ st Arangino); Sarritzu, Sanna, Nurchi (28’ st Cocco). In panchina Stevanato, Zurbriggen, Massoni, Riep, Suazo. Allenatore Angheleddu.

Iglesias (4-2-3-1) : Riccio; Brailly, Mechetti, Giorgetti, Restivo; Piras, Illario; Alvarenga, Cancilieri, Crivellaro; Capellino. In panchina Idrissi, Pitzalis, Piras, Mastropietro, Fenu, Mancini. Allenatore Murru.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Note : ammoniti Alvarenga, Restivo, Illario, Piras, Mechetti, Arzu, Madero, Manca. Recupero 1’ pt. - 5’ st.

Monastir. Al Comunale il Monastir non va oltre lo 0-0 contro l’Iglesias e si allontana dalla capolista Budoni. Avvio di gara positivo per i padroni di casa si spingono in avanti alla ricerca del vantaggio: al 2’ Naguel ci prova dal limite, ma la palla termina alta di poco sopra la traversa. Al 5’ Sarritzu si invola verso la porta sulla destra e il diagonale termina a lato di poco. Al 7’ ancora Sarritzu si gira e calcia di sinistro, ma il tiro viene bloccato da Riccio. Al 23’ rispondono gli iglesienti con un destro dalla distanza di Illario che finisce sopra la traversa. Al 37’ Naguel crossa al centro per Arzu che dal limite dell’area manda fuori. Al 47’ Sanna sfiora il gol in scivolata da distanza ravvicinata spedendo a lato. Nella ripresa l’Iglesias parte forte e dimostra di essere in salute.

La ripresa

La squadra di Murru sfiora la rete in diverse circostanze: al 3’ Alvarenga calcia dalla trequarti, blocca Daga. Dopo due minuti Alvarenga coglie l’incrocio dei pali con una conclusione da fuori area. All’8’ reagiscono i padroni di casa con Arzu serve Sanna che però spedisce alto dal limite. All’11’ Sarritzu si libera dell’avversario, non inquadra però la porta con l’esterno mancino. Al 12’ Arzu si avvia verso l’area e spedisce alto. Al 21’ l’Iglesias va vicino ancora al vantaggio: Cancilieri scappa sulla destra e il suo diagonale fa la barba al palo. Al 33’ cross dalla sinistra al centro per Cocco che di sinistro spedisce alto da buona posizione. Al 35’ grande chance per gli ospiti: Giorgetti riceve palla in area, ma spedisce alto a due passi dalla linea. Al 50’ i padroni di casa non sfruttano un’occasione con Cocco che calcia dal limite dell’area piccola, trovando però l’ottima respinta di Riccio. L’Iglesias conquista così un punto prezioso e consolida il sesto posto in classifica.

