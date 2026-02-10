«Monastir pensa a salvarti» 

Al suo primo anno in Serie D ha conquistato 34 punti in 22 partite: un risultato eccellente che ha portato il Monastir in zona playoff, posizione che a questo punto della stagione può fare sognare in grande. Invece no: la squadra deve pensare a centrare «l’obietto di inizio stagione, che non è cambiato». Cioè «la salvezza».

Marcello Angheleddu non ammette voli di fantasia. Nonostante i risultati inattesi per una squadra reduce dal doppio salto consecutivo dalla Promozione e all’esordio assoluto in questa categoria, smorza gli entusiasmi e riporta tutti coi piedi per terra. Allenatore giovane (41 anni), ha un grande futuro per convinzione unanime degli addetti ai lavori e guida una squadra a sua volta “fresca”, dall’età media bassa. Reduce dal successo in casa Cos (1-3), oggi affronta il Valmontone nel recupero della quinta giornata di ritorno saltata per maltempo e domenica il Latte Dolce in un’altra sfida tutta sarda. Due match casalinghi che potrebbero lanciare ancora più su i campidanesi. O no?

«Non sono scaramantico ma prudente perché conosco il campionato», sottolinea l’allenatore, «tutte le squadre si sono rafforzate. Noi vogliamo salvarci, un obiettivo di grandissimo livello. Il torneo è lungo, ci sono club passati dalla zona playoff a quella playout in poco tempo».

Parla di salvezza ma una neopromossa in zona playoff fa pensare ad altro.

«È da escludere. Con molta sincerità, non ci pensiamo minimamente. Nessuna strategia mentale: è la verità, guardiamo alla realtà. Stiamo facendo bene, certo, e abbiamo l’ambizione di migliorare ulteriormente, il che non significa pensare solo al campo: bisogna strutturarci meglio a livello generale. Abbiamo iniziato un po’ in ritardo, giocando lo spareggio il 15 giugno, e abbiamo avuto alcune difficoltà societarie a inizio stagione. Ora stiamo costruendo un contesto che dia ai giovani la possibilità di usare la categoria come trampolino di lancio. Questa è l’ambizione».

Qual è il segreto del vostro successo? Il mister? La società? I giocatori?

«Lo staff, che mi dà tutto e abbina la passione alle grandi competenze. E poi l’entusiasmo di un gruppo giovane che vuole crescere. Tanti ragazzi hanno esordito e altri lo faranno. Tutti danno risposte importanti ogni giorno. Non solo nella partita della domenica. Dal primo agosto il gruppo spinge e lavora con entusiasmo. Il vero segreto è questo».

Ora la salvezza: e poi?

«È guardare troppo avanti. Mancano 12 partite, la stagione è nel vivo».

Chi farà strada tra i suoi giocatori?

«Tanti possono farla. Dovrei fare troppi nomi, sono affezionato a tutti. È un gruppo importante, giochiamo con ragazzi nati nel 2008, nel 2006. Tengo a dire che la vera forza di un gruppo la si vede nel comportamento di chi gioca meno. Il plauso va a loro perché in settimana tengono alto il livello degli altri».

E Angheleddu dove arriverà?

«I complimenti fanno molto piacere, gratificano per il lavoro fatto. Sono ambizioso ma so che tutto passa dalla fatica, dallo studio, dal non fermarsi e cullarsi su quanto di buono si è fatto. Adesso sono la benzina che alimenta gli stimoli del giorno dopo».

Ora c’è il Valmontone e poi arriva il derby: cosa diranno queste due partite?

«Il Valmontone è forte, ha investito tanto, siamo a pari punti e a inizio stagione sarebbe stato impensabile. Proveremo a mettere in campo le nostre idee e intensità. Domenica sarà uno scontro diretto, il Latte Dolce propone calcio, ha giocatori di livello e un allenatore con idee ben precise col quale è stimolante confrontarsi. È una squadra consolidata nella categoria mentre noi siamo nuovi».

Lo ha accennato prima, le sarde sono in calo: perché?

«La capacità di spesa è solo un solo fattore. La verità è che siamo nel girone più difficile degli ultimi vent’anni. Ho giocato in D a lungo ma una cosa simile non l’ho mai vista. A parte la capolista Scafatese, tutti possono perdere con tutti. Certo il mercato aperto e la possibilità di liberarsi sino a fine gennaio hanno un po’ intossicato il torneo».

Come pensa andrà a finire?

«La speranza è che tutte si salvino, sarebbe un vantaggio per il movimento isolano che ha difficoltà oggettive legate al mare e alle trasferte. Anche noi siamo in piena lotta salvezza: servono più sarde a livello nazionale, dev’essere un obiettivo generale. Si parla tanto di rivalità in Sardegna e invece sarebbe bello che qualcuna vada in categorie superiori».

