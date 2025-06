Monastir, ora la Vianese 

L’andata in Emilia, il ritorno sul campo di casa. Il Monastir si allena in vista della partita di andata a Reggio Emilia contro la Vianese nel secondo turno dei playoff nazionali di Eccellenza. Uno step decisivo nel percorso che vede i biancoblù in lotta per un posto nella prossima Serie D.

Ieri a Roma nella sede della Lega Nazionale Dilettanti si è svolto il sorteggio che ha stabilito l’ordine delle sfide, resosi necessario in quanto entrambe le compagini avevano giocato fuori casa nell’andata del primo turno. La squadra di Marcello Angheleddu giocherà l’andata in Emilia e avrà la possibilità di disputare la sfida di ritorno il 15 giugno tra le mura amiche del Comunale. I campidanesi sono reduci dal doppio successo conquistato nel primo turno contro la W3 Maccarese: 0-1 in trasferta e 3-1 domenica in casa. Una dimostrazione di forza e solidità conquistata contro la seconda forza del girone laziale di Eccellenza e che ha visto in particolare spolvero gli attaccanti Andrea Sanna e Stefano Sarritzu, entrambi a segno.

Gli avversari

Il tecnico Angheleddu e lo staff sono al lavoro per studiare gli avversari emiliani. Nel primo turno dei playoff nazionali la Vianese si è imposta sui marchigiani del K Sport Montecchio Gallo con vittorie sia all’andata (0-1 fuori casa) sia al ritorno (2-1 domenica). La compagine guidata da Umberto Sarnelli è arrivata terza nel girone B dell’Emilia Romagna, conquistando 69 punti (2 in più rispetto al Monastir nella regular season) e perdendo solo tre partite. Il suo punto di forza principale è l’attacco con 70 reti in 34 gare, 6 in più rispetto al Monastir. I giocatori da tenere d’occhio sono gli attaccanti Nicolò Bertetti, capocannoniere della squadra con 15 gol in campionato, e Andrea Falanelli che ha raggiunto quota 12 marcature. Un altro giocatore che nel fronte offensivo ha raggiunto la doppia cifra è Antonio Rizzuto. Il reparto difensivo ha mostrato ugualmente solidità con ventidue reti subite in totale, ma da questo punto di vista il Monastir ha fatto meglio con solo undici reti incassate.

L’incontro di domenica andrà in scena nella suggestiva cornice dello stadio Mirabello di Reggio Emilia, impianto in cui giocava la Reggiana prima dell’attuale Mapei Stadium e che ha visto la Serie A nelle stagioni 1993-94 e 1994-1995. La Vianese lo ha scelto vista la maggiore capienza rispetto al “Comunale” di Viano, dove ha giocato la regular season. Nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli sulla vendita dei biglietti. Se al termine della doppia sfida il risultato dovesse essere di parità (i gol in trasferta non valgono doppio) verrebbero disputati i supplementari e quindi spazio ai rigori.

RIPRODUZIONE RISERVATA