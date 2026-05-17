«monastir, ora goditela» 

MONASTIR. Il giorno dopo l’ebbrezza dovuta al trionfo è ancora presente. «Una grande gioia, abbiamo giocato una partita di alto livello contro un avversario fortissimo»: le parole del tecnico Marcello Angheleddu rendono bene le sensazioni che si provano al Monastir. Una squadra neopromossa in Serie D, torneo al quale tra l’altro partecipava per la prima volta nella storia, capace di chiudere il campionato al terzo posto e poi addirittura di vincere la finale playoff a Roma contro il Trastevere mettendosi in lista per un eventuale ripescaggio in Serie C. Una favola.

La festa

Al fischio finale è esplosa la gioia dei giocatori in campo e dei sostenitori campidanesi sugli spalti. Una cinquantina di tifosi poi ha atteso ieri sera il rientro della squadra all’aeroporto di Elmas, dove è partita la festa. «È stata una vera finale, combattuta», sottolinea il tecnico, «probabilmente siamo stati più bravi e feroci in alcune circostanze rispetto a loro e questo ha fatto pendere la bilancia dalla nostra parte».

La stagione

Il Monastir ha chiuso la stagione con 16 vittorie compresa quella nella finale playoff. Un’impresa storica: «I ragazzi sono cresciuti parecchio nel corso dell’annata», aggiunge Angheleddu, «fino a qualche mese fa sarebbe stato impensabile raggiungere questo livello. Diversi di loro dovevano abituarsi al salto di categoria, oggi invece questo risultato non ci sorprende». Uno dei punti di forza della stagione è stata l’unità del gruppo: «Da fuori sembra qualcosa di astratto, in realtà ha contribuito a creare la magia permettendoci di fare il salto in avanti. Era successo anche nelle due precedenti stagioni. Sono stato fortunato a trovare ragazzi d’oro e disponibili, hanno sempre dato tutto». Il club è già al lavoro per programmare il futuro: «Ora è il momento di goderci questo risultato. Ci prenderemo qualche giorno e poi parlerò con la società».

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