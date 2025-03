Monastir occasione persa 

Barisardo 0

Monastir 0

Barisardo (3-5-2) : Mejri, Carta, Rodrigues, Soilihi; Mendes, Mabo, Passalenti, Nunes Correia, Volo; Mangle, Tosi. In panchina Aquilon, Pisu, Cissokho, Cauli, Murgia, Dragan. Allenatore Ruggeri.

Monastir (4-3-3) : Daga, Pinna, Madero, Zurbriggen, Frau (24’ st Cocco); Naguel, Feola, Santoro; Nurchi (24’ st Sarritzu), Sanna, Porru. In panchina Stevanato, Arzu, Corda, Masia, Riep, Arangino, Manca. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Note : ammoniti Nunes Correia, Passalenti, Mejri, Cocco, Sanna Zurbriggen.

Lanusei. Dovevano sfidarsi solo per 45’. Alla fine non sono serviti neppure i 5 di recupero per riempire il tabellino delle marcature. Barisardo e Monastir chiudono a reti bianche. La ripresa della partita, sospesa durante l’intervallo lo scorso 15 febbraio per un malore all’arbitro, conferma il buon momento del Barisardo, che esce dalla zona che scotta, mentre in Ogliastra il Monastir non coglie l’occasione per accorciare sulla capolista Budoni.

La gara

Dopo 14 secondi la chance per sbloccare la partita ce l’ha la squadra di Marcello Angheleddu, che su questo campo ha deliziato i tifosi del Lanusei ai tempi di Francesco Loi. Frau si gira in area e conclud centrando il palo a portiere battuto. Per il Barisardo, al 55’, calcia Mangle e Daga respinge di piede. Poi ancora Monastir con un colpo di testa di Santoro sull’esterno della rete (62’) e un miracolo di Mejri (69’) su colpo di testa di Sanna. Nel finalw il Barisardo di Nicola Ruggeri si fa notare solo su ripartenze e qualche calcio piazzato, poi nei 5’ di recupero punizione di Santoro fuori di poco. Il Monastir sale a 53 in classifica, a -1 dal Tempio e -6 dal Budoni. Per il Barisardo, bestia nera delle grandi, il punto conquistato è ossigeno puro. Il +1 sull’Alghero quartultimo è un infuso di energia in vista del rush finale.

Senza gol

Neanche i primi 45’ erano stati emozionanti. Tutt’altro. L’unica occasione l’aveva avuta Mangle, un attimo prima dell’intervallo, ma l’attaccante del Barisardo si era divorato un gol che sembrava fatto. L’arbitro, Riccardo Mattu della sezione di Oristano, non era stato in condizione di riprendere la direzione per un malore negli spogliatoi. Le squadre avevano terminato il pomeriggio con una mini seduta d’allenamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA