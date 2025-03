monastir, obiettivo seconda posizione  

Monastir. Il pareggio 1-1 di sabato sul campo del Calangianus allontana il Monastir sempre di più dalla capolista Budoni. Dopo il successo contro il Tempio i galluresi hanno incrementato il vantaggio (+8) e sono a un punto dalla Serie D.

A tre giornate dalla fine però i biancoblù hanno la matematica certezza di partecipare ai playoff, visto l’ampio distacco dalla quinta classificata: 19 punti. E nel caso in cui confermassero il secondo posto a fine stagione avrebbero la certezza di disputare direttamente la finale degli spareggi, in quanto per regolamento la sfida tra la seconda e la quinta classificata non può essere giocata in caso di distacco di almeno 10 punti: Villasimius e Iglesias ne hanno 41 e se anche vincessero tre partite (e il Monastir ne perdesse altrettante) arriverebbero a 50. Infine in caso di pari punti col Tempio (terzo) i campidanesi sarebbero secondi per gli scontri diretti. Domenica Masia e compagni saranno impegnati al Comunale contro l’Ossese, a sua volta a caccia di punti playoff.

