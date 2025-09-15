Monastir matricola terribile ma Angheleddu è prudente: «Stiamo coi piedi per terra»  

Monastir. Una domenica da ricordare per le squadre sarde in Serie D. Cinque partite, quattro vittorie e un solo pareggio (quello dell’Olbia in casa con il Valmontone). Era difficile immaginare un esordio migliore, viste anche le recenti stagioni, e questo exploit lascia ben sperare per il futuro. Certo è troppo presto per dare giudizi attendibili, ma di sicuro l’avvio del torno è più che positivo. Con un club su tutti: il Monastir, matricola terribile che, dopo due promozione di fila, stupisce anche all’esordio in quarta serie.

Che marcia

Domenica scorsa al Comunale la squadra del tecnico Marcello Angheleddu ha centrato la seconda vittoria consecutiva in campionato, la prima (storica) tra le mura amiche in questo campionato. I biancoblù si sono imposti sul Montespaccato per 2-0, stesso risultato con cui hanno vinto la settimana precedente a Budoni. Un successo firmato dall’eurogol dalla bandierina di Corcione e dalla rete di Aloia dal dischetto.

La squadra ha confermato tutte le indicazioni positive emerse nelle precedenti uscite, evidenziando compattezza e anche un’ottima condizione atletica in una partita condizionata dal caldo: «I ragazzi hanno dato tutto cercando di riproporre quello che avevamo provato in settimana. Il gruppo squadra sta crescendo», sottolinea l’allenatore, «nel corso del match abbiamo sbagliato qualcosa ma siamo stati accorti e attenti. È il momento di rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare, l’unica strada per continuare a fare bene». La sua formazione ha giocato davanti a una bella cornice di pubblico sugli spalti: «Siamo felici per la prestazione e il risultato», aggiunge il mister, «è stata una delle tante giornate belle che abbiamo vissuto da quando sono sulla panchina del Monastir. Ci sono un gruppo di giocatori e uno staff che lavorano sodo ogni giorno, il grande merito va a loro. Ci tengo a ringraziare i giocatori che la scorsa stagione con tante difficoltà hanno affrontato un campionato da grandi professionisti, portando a casa un risultato storico per il club».

Calendario

Ora i campidanesi sono attesi da un ciclo di tre partite ravvicinate, di cui due in trasferta e nel mezzo una in casa nel turno infrasettimanale. Gli avversari saranno in sequenza Real Monterotondo, Cassino e Valmontone: «Avremo bisogno di ancora più supporto perché arriva un momento molto importante che sarà impegnativo per tutte le squadre del girone. Per prepararci sfrutteremo tutte le risorse che abbiamo. L’unica mossa che possiamo fare è immergerci completamente nel lavoro sul campo», conclude il tecnico.

Il giocatore

Uno dei protagonisti dell’ottimo avvio in campionato è il centrocampista 17enne Samuele Piro, ex del Cagliari Primavera, sceso in campo in tutti i match e due giorni fa andato vicino alla rete nel finale con un tiro di sinistro terminato alto di poco: «Siamo un gruppo unito che lavora in sinergia con lo staff, dobbiamo continuare così», sostiene il talento, «domenica abbiamo fatto una grande partita però possiamo fare sempre meglio». Sabato alle 15 l’anticipo in trasferta contro il Real Monterotondo: «Siamo già proiettati sul match. Voglio continuare a ritagliarmi un ruolo importante. Il nostro avversario è ancora a quota zero in classifica ma farà di tutto per riscattarsi. Per fare risultato dovremo sempre spingere al massimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA