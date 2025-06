Monastir, la spinta del Comunale per la D 

Una finale che mette in palio la Serie D. Oggi alle 15.30 il Monastir di Marcello Angheleddu scende in campo al Comunale contro gli emiliani della Vianese nel ritorno del secondo turno dei playoff nazionali di Eccellenza. I biancoblù dovranno rimontare una rete di svantaggio, maturata nella sconfitta dell’andata di domenica scorsa. A Reggio Emilia la squadra campidanese ha perso la sua prima gara in questa lotteria dei playoff, nonostante il momentaneo vantaggio firmato nel primo tempo da Santoro. Gli emiliani erano riusciti a ribaltare il risultato con le reti di Bertetti e Bernabei nel corso di una partita equilibrata e giocata sul filo del rasoio: «Ci impegneremo al massimo per provare a ribaltare la sconfitta dell’andata», dice il difensore Simone Pinna, «dopo il fischio finale c’era un po’ di rammarico da parte dei ragazzi, ma l’ottimo secondo tempo giocato ci ha dato fiducia nonostante non siamo riusciti a trovare il gol del pareggio. Non vediamo l’ora di scendere in campo per dimostrare il nostro valore e portare a casa il risultato», prosegue l’ex terzino di Cagliari e Olbia.

Il presidente

Il Monastir avrà a disposizione l’intera rosa per conquistare un successo che regalerebbe un traguardo storico al club del presidente Marco Carboni: «È la partita più importante dell’anno, decisiva per chiudere il cammino. Siamo arrivati al termine di un percorso partito più di dieci mesi fa. Il nostro obiettivo era di fare il massimo giornata per giornata e questo ci ha portato a giocarci questo scontro per provare a salire di categoria». Per conquistare la promozione sarà necessario vincere con almeno due reti di scarto, mentre in caso di vittoria di misura dei padroni di casa si andrebbe ai tempi supplementari e, in caso di persistente parità, ai rigori.

Allo stadio di Monastir è atteso il pubblico delle grandi occasioni: «I nostri tifosi ci hanno sempre seguito numerosi, anche in trasferta. Speriamo di sfruttare al meglio il fattore casalingo. Ci aspettiamo tanto pubblico anche in questa gara», conclude Pinna. La società comunica che la vendita dei tagliandi sarà attiva al botteghino all’ingresso dello stadio dalle 13.30, all’apertura dei cancelli. Il costo del biglietto è di 10€. Una parte della tribuna ospiterà anche i tifosi della Vianese.

