Monastir, la finale è tua 

Monastir 3

W3 Maccarese 1

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Zurbriggen, Madero, Porru; Naguel (26’ st Corda), Feola, Frau (31’ st Manca); Santoro (42’ st Riep), Sanna, Sarritzu (42’ st Arzu). In panchina Stevanato, Arangino, Nurchi, Suazo, Cocco. Allenatore Angheleddu.

W3 Maccarese (3-5-2) : Oliva; Starace (24’ st Aracri), Guiducci, Calveri (16’ st Talamonti); Buffolino (1’ st Ferrari), Citro (26’ st Monaldi), Tisei, Madeddu (1’ st Di Giovanni), Carta; Bosi, Follo. In panchina Zorzi, Ferraro, Fe, Marinucci. Allenatore Colantoni.

Arbitro : Ferroni di Fermo.

Reti : 14’ pt Sanna, 46’ pt Sarritzu, 6’ st Frau, 42’ st Ferrari.

Note : ammoniti Santoro, Calveri, Di Giovanni, Madero, Talamonti.

Monastir. Dopo il successo dell’andata in trasferta (0-1), il Monastir si impone anche al Comunale battendo per 3-1 la W3 Maccarese e accede così alla finale degli spareggi nazionali per la Serie D contro la Vianese. Un sorteggio deciderà chi esordirà in casa domenica.

La cronaca

Parte forte la squadra di Angheleddu: al 5’ Santoro parte in discesa, il suo destro viene respinto. Al 10’ rispondono gli ospiti con un lancio di Carta per Follo che si invola verso la porta, ma Daga lo ferma. Al 14’ i biancoblù passano: Nagüel colpisce di testa al centro per Sanna che calcia al volo in rete dall’altezza del dischetto. Al 19’ si rivedono in avanti i laziali con Follo che cerca la rovesciata in area, però spedisce fuori. Al 31’ Starace sfiora il pareggio con una punizione insidiosa da destra, Daga è decisivo respingendo la palla sulla traversa. Al 39’ gli ospiti vanno ancora vicini al gol con Follo che di testa spedisce fuori. Nell’azione successiva Nagüel ci prova con il destro da fuori, la palla termina alta. Al 42’ Sarritzu serve Santoro sulla sinistra, però Oliva respinge il diagonale di piede. Al 46’ Sarritzu trova il secondo gol dei padroni di casa calciando a giro di sinistro dai venti metri.

La ripresa

In avvio non cambia il copione e il Monastir fa tris: al 6’ Nagüel recupera palla a metà campo e crossa al centro per Frau che gira in rete. Al 7’ la Maccarese va vicina ad accorciare le distanze con Di Giovanni che calcia di poco fuori a tu per tu col portiere. Al 25’ Porru recupera palla, avanza e calcia di rasoterra di poco a lato. Nel finale di partita gli ospiti reagiscono e al 42’ accorciano con Ferrari che servito da Bosi batte Daga con un diagonale dall’interno dell’area. A un minuto dal novantesimo Starace coglie la traversa per i laziali. Al 45’ Sanna va vicino alla doppietta con Oliva che respinge il tiro. A fine gara grande festa per il traguardo raggiunto.

