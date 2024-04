Monastir implacabile 

Selargius 0

Monastir 4

Selargius (4-4-2) : Pau, Bandinu, Casciello, Virdis, Capelli, Berti, Milia (25’ st Sanfilippo), Mainas (15’ st Porcu), Murtas (18’ st Putzu), Dib (39’ st Dessalvi), Argiolas. In panchina Pilotto, Sanfilippo, Putzu, Pisano, Porta, Talloru, Ojeda, Dessalvi. Allenatore Pani.

Monastir (4-3-3) : Firinu, S. Pinna (25’ st Poddesu), Porcu, Saias, Frau, Masia (36’ st Pulcrano), Piro (8’ st Cannizzaro), Riep, Ragatzu (32’ st Murgia), D’Agostino (15’ st Paulis), Caboni. In panchina Angioni, Arzu, Poddesu, Deias, Mudu. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Reti : 29’ pt (r) Ragatzu, 40’ pt D’Agostino, 11’ st Frau, 42’ st Cannizzaro.

Note : recupero 2’ pt e 1’ st.

Selargius . La capolista Monastir, già promossa in Eccellenza, non fa sconti e rifila un poker al Selargius che scivola in zona playout e dovrà soffrire nel finale di torneo.

La cronaca

Nel primo tempo, al 6’ primo squillo della capolista con Riep che costringe Pau alla respinta, sulla ribattuta Masia viene murato da Capelli.Al 12’ Caboni ci prova dall’interno dell’area, palla di poco sul fondo. Al 29’ Monastir in vantaggio: Capelli stende in area Ragatzu. È rigore: il capocannoniere del girone non sbaglia. Per lui il 33esimo sigillo stagionale.Alla mezzora Pau si oppone ancora a Caboni. Al 36’ gran cross dalla destra di Pinna, D’Agostino appostato sul secondo palo devia di testa in tuffo, sfera sul fondo. Al 40’ eurogol di D’Agostino: con una rovesciata dall’altezza del dischetto del rigore, su cross da destra di Caboni, trafigge Pau. Al 45’ Pau nega il tris a Ragatzu.

Nella ripresa, all’11’ su un angolo da destra, si crea una mischia in area Selargius, prima una deviazione sul palo e poi il rasoterra vincente dall’area piccola di Frau. Al 28’ al termine di bella azione corale del Selargius, Virdis viene anticipato nell’area piccola da Firinu in presa bassa. Al 34’ cross di Riep dalla destra per Murgia che calcia, un difensore granata palla devia in angolo. Sul corner Frau di testa anticipa Pau, palla fuori dallo specchio. Al 42’ Cannizzaro s’invola sulla destra e da 20 metri trafigge Pau.

