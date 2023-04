Monastir 0

Nuorese 0

Monastir (4-2-3-1) : Galasso; Aramu, Berghmans, Curreli, Selva (43’ st Lorenzoni); Rinino, Poddesu; Cannizzaro, Melis (38’ st Sanna), Pilloni (19’ st Pulcrano); Floris. In panchina Atzori, Cossu, Biondi, Secci, Basciu, Chikh. Allenatore Madau.

Nuorese (4-3-3) : Cocozza; Puddu, Peana, Rantucho, Piriottu; Animobono (43’ st Loi), Nicol, Tiddia; Dem, Saura (33’ st Di Nardo), Demurtas. In panchina Scarcella, Spina, Mastio, Giorgi, Durantini, Solinas. Allenatore Picconi.

Arbitro : Spinelli di Cuneo.

Note : espulso Poddesu al 27’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Rinino, Dem, Animobono, Piriottu, Saura, Cocozza, Tiddia. Recupero 1’ pt-7’ st. Spettatori 100.

Monastir. Per la Nuorese salvezza ancora possibile, mentre la speranza del Monastir finisce con lo 0-0. Per i verdazzurri spareggio in campo neutro col Sant’Elena: chi vince ha i playout col Lanusei (ritorno in Ogliastra), chi perde precipita in Promozione.

La partita

Comincia meglio il Monastir: Cannizzaro fuori di poco (6’) e destro dal limite di Floris parato da Cocozza (8’). Reazione Nuorese al 18’, Dem col sinistro di un soffio a lato. Galasso al 35’ fa un miracolo su tocco ravvicinato di Dem, poi traversa di Demurtas pochi secondi più tardi. Un minuto dopo ancora il portiere di casa nega il gol a Demurtas. A inizio ripresa angolo per il Monastir e di testa Curreli a lato, al 13’ Melis gira sul secondo palo e non trova la porta. L’1-0 lo sfiora al 19’ Pilloni, grande azione e tiro a lato. Al 27’ doppio giallo a Poddesu: Monastir in dieci. Nel finale, Melis esce per uno scontro di gioco, testa contro testa, ed è portato in ospedale. Poi traversa di Dem con Galasso provvidenziale. Nel dopogara acceso confronto fra alcuni tifosi, subito sedato.

Il commento

«Eravamo venuti a vincere, non abbiamo nulla da perdere da mesi. Non ci siamo riusciti perché sono stati bravi loro, ma allo spareggio arriviamo bene», afferma l’allenatore della Nuorese Francesco Picconi.

