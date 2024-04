monastir, fermata Arbus 

Arbus 1

Monastir 1

Arbus (4-4-2) : Pilloni, S. Atzori, Spina (45’ st Accossu), Pancotto, Canargiu, Soumahoro, Yao Lari (40’ st Serpi), S. Concas (26’ st Podda), L. Atzori, Andrade, Argiolas (35’ st Cauli). In panchina Marongiu, Stechina, Cecchetto, Lisci. Allenatore Agus.

Monastir (4-3-3) : Angioni, Pinna, Porcu, Piras, Frau, Masia, D’Agostino (37’ st Piro), Riep, Ragatzu (40’ st Murgia), Cannizzaro (26’ st Arangino), Poddesu. In panchina Firinu, Deias, Pulcrano, Caboni, Saias, Arzu. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Reti : 16’ pt Andrade, 39’ pt Riep.

Note : a mmonito Porcu; angoli 12-3 per il Monastir; recupero pt 2’, st 6’.

Arbus. Il Monastir è un cliente difficile, anzi il più difficile che potesse capitare a un Arbus in debito d’ossigeno. Le emozioni riempiono di contenuti un match gradevolissimo.

La gara

La capolista ottima nei singoli e in fase di palleggio è una creatura quasi perfetta creata da Angheleddu cui l’Arbus è costretto a replicare con una prudentissima tattica di contenimento. Così i padroni di casa subiscono ma al 16’, quasi inaspettatamente, si portano in vantaggio con Andrade. La reazione ospite arriva con Riep che al 39’ ristabilisce la parità. La ripresa è un copia e incolla del primo tempo con il Monastir che cerca con continuità di scardinare il bunker granata e due grandi occasioni per parte: quella di Ragatzu che al 29’ si fa parare il rigore da Pilloni e quella di Andrade qualche minuto più tardi.

