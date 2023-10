Monastir favorito oggi con l’Atletico 

Il Monastir per mantenere la vetta della classifica del girone A, l’Atletico Cagliari per provare a riscattare la netta sconfitta contro il Selargius: l’appuntamento di oggi alle 15 a Monastir per la 7ª giornata del campionato di Promozione è un crocevia importante per la stagione di entrambe.

Nell’ultimo turno i biancoblù, ancora imbattuti, hanno travolto il Cus Cagliari a Sa Duchessa e si sono ripresi il primo posto, approfittando del pari casalingo del Castiadas con il Lanusei. In campo si è visto un Monastir spietato, in grado di sfruttare le qualità dei suoi uomini chiave e le occasioni capitate sui piedi del cannoniere Mauro Ragatzu, autore di una tripletta. La squadra di Marcello Angheleddu può contare su una rosa molto competitiva in ogni reparto, che in questo campionato ha vinto quattro partite e ne ha pareggiato due, conquistando 14 punti. Nella gara contro l’Atletico proverà a conquistare la quinta vittoria, sfruttando anche il fattore casalingo e l’apporto dei tifosi.

La squadra di Gianluca Lecca arriva invece a questa sfida dopo un cammino altalenante, con 9 punti in classifica, frutto di tre vittorie e altrettante sconfitte. Il gruppo squadra è costituito da tanti giovani in crescita ed è ancora alla ricerca del giusto amalgama e dell’equilibrio, soprattutto dal punto di vista difensivo. Lo certifica anche l’alto numero (16) di reti subite finora. Nonostante questo capitan Aresu e compagni faranno di tutto per provare a mettere in difficoltà i padroni di casa.

