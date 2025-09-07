Monastir, esordio da sogno 

Budoni 0

Monastir 2

Budoni (4-3-3) : Tirelli; Garcia, Madero, Farris, Taiappa; Ladu (1’ st Belloni), Furijan, O. Gomez; Santoro, Ljubanovic (14’ st Tokic), Arangino (21’ st Yanovskyy). In panchina Budano, Marras, Mihali, V. Gomez, Nunez, Barbato. Allenatore Cerbone.

Monastir (3-5-2) : Daga; Cortinovis (28’ st Fangwa), Jah, Porru; Pinna, Corcione, Tuveri, Gibilterra, Piseddu; Suazo (28’ st Pisano), Aloia (43’ st Masia). In panchina Fusco, Piras, Piga, Tocco, Ardau, Piro. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Pica di Roma 1.

Reti : nel primo tempo 31’ Suazo; nel secondo tempo 14’ Aloia.

Note : ammoniti Furijan, Tuveri, Santoro, Pisano, Porru; espulso Furijan per somma di ammonizioni e Gomez; angoli 2-2; recupero 3’pt-4’st.

Budoni. Giornata da dimenticare per il Budoni, mentre per il Monastir l’esordio assoluto in serie D è di quelli da sogno. Nella prima di campionato, il derby dai ricordi della passata stagione con le due squadre dominatrici dello scorso campionato di Eccellenza, termina 2 a 0 in favore degli ospiti.

La svolta

Il Monastir con merito conquista i tre punti, al cospetto di un Budoni che, dal 13’ del primo tempo, è rimasto in dieci per il doppio giallo sventolato dall’arbitro al centrocampista Furijan e, successivamente, in nove dal 16’ della ripresa per la discutibile espulsione diretta di Ousmane Gomez, sino a quel momento uno dei migliori in campo della squadra di Cerbone. La doppia superiorità numerica ha poi permesso ai cagliaritani di gestire con serenità il risultato, senza mai andare in sofferenza.

Le prodezze

Avvio contratto per le due formazioni. Il primo squillo della gara al 13’ con il secondo giallo per Furijan. La gara dunque si pone subito in salita per i padroni di casa, soprattutto quando davanti trovi un avversario strutturato come il Monastir. Le circostanze si complicano ulteriormente per Cerbone, costretto a fare a meno di Arangino al 21’ per infortunio. Alla prima vera occasione della gara, la squadra di Angheleddu mette la freccia con Suazo: Pinna vede Gibilterra nel cuore dell’area libero dalle marcature, quest’ultimo serve al centro per Suazo che si allunga e insacca. I galluresi rispondono con Santoro ma la sua conclusione è debole, facile per Daga. Nella ripresa, oltre Arangino, Cerbone perde anche il regista Ladu. Al 14’ Suazo semina il panico, sfiorando la doppietta con un diagonale preciso, ma Tirelli si oppone. Due minuti dopo, da corner, Pinna serve al limite Aloia che conclude di prima trovando un gran gol.

Il finale

Per il Budoni le brutte notizie non finiscono qui: al 18’ anche Gomez termina anzitempo la sua gara per un’espulsione dubbia. Alla mezz’ora il Budoni si rende pericoloso con un calcio di punizione di Santoro per Garcia, il colpo di testa però termina a lato. Il Monastir da qui controlla il gioco, sfiorando la terza marcatura con il subentrato Fangwa. Per il Budoni esordio amaro: e nella seconda giornata, nella trasferta con l’insidioso Ischia, dovrà fare a meno dei centrocampisti Ladu (infortunato), Gomez e Furijan (che saranno squalificati).

RIPRODUZIONE RISERVATA