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Al Comunale.
28 settembre 2026 alle 00:41

Monastir, è un buon punto 

Contro l’Albalonga va avanti, si fa superare ma poi reagisce 

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Monastir 2

Albalonga 2

Monastir (4-3-3) : Le Rose; Pinna, Cortinovis, Collu, Porru (7’ st Piseddu); Belli, Conti (7’ st Corcione), Loru; Mameli (35’ st Gianoli), Aloia, Leone. In panchina Fusco, Ragni, Piras, Masia, Rossi, Contini. Allenatore Angheleddu.

Albalonga (3-4-3) : Salvato; Serta (35’ st Petrazzuolo), Angeli, Succi; Astemio, Pirani, Barberini, Bokoko; Bellucci, Ingretolli, Laribi (30’ st Mancini). In panchina Giombetti, Sfanò, Noce, Barcellan, Lisari, Urbinati, Venturi. Allenatore Panella.

Arbitro : Kumbulla di Verona.

Reti : nel pt 8’ Aloia, 28’ Laribi; nella ripresa 4’ Bellucci, 22’ Loru.

Note : ammoniti Serta, Bellucci. Recupero 0’ pt-2’ st.

MONASTIR . Un pareggio con tanti gol e spettacolo. Al Comunale si conclude 2-2 la sfida tra Monastir e Albalonga: al vantaggio di Aloia all’8’ del primo tempo, risponde il gol di Laribi al 28’. Al 4’ della ripresa gli ospiti vanno a segno con Bellucci, mentre al 22’ arriva il pari biancoblù firmato da Loru.

L’errore

In avvio di gara il Monastir si mostra propositivo e all’8’ passa in vantaggio: errore di Salvato in disimpegno, Aloia ruba la sfera e insacca. Per l’attaccante si tratta del quarto gol in campionato. Al 16’ si vedono in avanti gli ospiti con un colpo di testa a lato di Bellucci. Al 23’ Laribi sfiora il palo su un tiro dalla distanza.

L’Albalonga continua a spingere e trova il pari: al 28’ Laribi calcia una punizione velenosa che beffa Le Rose. Al 34’ Ingretolli serve Bellucci, Le Rose respinge di piede. Al 37’ risponde il Monastir con una punizione di Pinna da sinistra, blocca Salvato. Nell’azione successiva cross da sinistra di Bokoko per Astemio che spedisce alto da due passi. Al 39’ Conti serve Mameli che calcia di controbalzo dal limite, para Salvato.

Recuperata

In avvio di ripresa gli ospiti trovano subito il vantaggio: al 4’ angolo di Bokoko, sponda di Ingretolli e palla per Bellucci che insacca dal limite dell’area piccola. All’11’ il Monastir reagisce con una conclusione di Cortinovis che sfiora l’incrocio. Al 16’ ci prova Corcione defilato sulla destra, centrale e bloccato dal portiere. Al 18’ tiro di Barberini, Le Rose in tuffo respinge. Dopo due minuti Piseddu calcia alto di poco da fuori.

Al 22’ i campidanesi trovano il meritato pari con un sinistro da fuori di Loru che si infila nell’angolino. Al 30’ grande occasione per segnare il vantaggio con Aloia che calcia alto da distanza ravvicinata. Al 40’ Le Rose devia in angolo un sinistro dal limite di Ingretolli. Proprio al 90’ Corcione calcia in porta dalla bandierina, Salvato respinge. Alla fine il Monastir conquista un punto che permette di restare in scia alla capolista Sarnese.

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