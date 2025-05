Monastir e Tempio, a voi 

Dopo una lunga attesa si gioca oggi, alle 16, la finalissima dei playoff regionali di Eccellenza. Appuntamento allo stadio “Scalarba” di Macomer: davanti a circa mille spettatori si sfideranno Monastir e Tempio, in palio l’accesso ai playoff nazionali per la Serie D.

La squadra di Marcello Angheleddu, che non disputa una partita ufficiale da quasi un mese, ha dalla sua parte due risultati su tre grazie al secondo posto conquistato al termine della sessione regolare. Ha centrato il passaggio diretto alla finalissima per l’enorme distacco sulla quinta classifica. I galletti, quindi, sono obbligati a vincere e avranno l’opportunità di provarci anche nei tempi supplementari, nell’ipotesi che i tempi regolamentari dovessero chiudersi in parità.

Dirige l’incontro Riccardo Urru di Sassari, assistenti Andrea Nurra di Sassari e Leonardo Tuligi di Tortolì.

Il match

È una partita aperta a qualsiasi risultato. A fine stagione tra le compagni c’era appena un punto di differenza ma gli uomini di Mauro Giorico, esperto in promozioni, prima di staccare il pass per questo appuntamento è stata costretta a superare l’Ossese nella semifinale. Negli scontri diretti in campionato, nella partita di andata il Monastir si è imposto (0-2) al “Nino Manconi” mentre il ritorno è terminato in parità (1-1).

Probabili formazioni

Tempio (4-4-2) : Russo, Malesa, Arca, Sanna, Sosa, Gomez, Bulla, Sabino, Lemiechevsky, Roccuzzo, Schinnea. Allenatore Giorico.

Monastir (4-2-3-1) : Daga, Porru, Madero, Feola, Frau, Corda, Naguel, Sarritzu, Masia, Nurchi, Cocco. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Riccardo Urru di Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA