Monastir e Suazo avanti assieme 

In Serie D il Budoni dopo il difensore Marco Farris conferma l’esterno brasiliano Pedro Ferrari Da Silva (1994) e l’attaccante bosniaco Stipe Tokìc (2002). David Edoardo Suazo, classe 2005, attaccante figlio d’arte, resta al Monastir.

In Eccellenza il Santa Teresa di Celestino Ciarolu continua a rinforzarsi con gli arrivi dell’esterno destro Bilal Ziani Guennon (1999), la scorsa stagione al Bisceglie e cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, e del trequartista colombiano Jerry Ortiz (1992), ex Bonorva, Li Punti, La Spezia e con esperienze in Colombia, a Panama, negli Stati Uniti, in Armenia, in Canada, nella Repubblica Domenicana e in Honduras. L’Iglesias annuncia la conferma dell’intero staff tecnico. «Si riparte», si legge nel comunicato, «dal gruppo che ha guidato la squadra con impegno e professionalità la stagione passata. Avanti insieme, con la stessa determinazione e la voglia di crescere». Restano quindi in sella l’allenatore Giampaolo Murru, il vice Maurizio Quaglieri, il preparatore dei portieri Paolo Mancini e il fisioterapista Carlo Pusceddu.

In Promozione l’Uta ha tesserato l’attaccante Riccardo Mallus (2006), ex Decimomannu, e Alessandro Abis (2008), che rientra dopo una stagione lontano dai campi. Il Ghilarza si assicura le prestazioni dell’attaccante Samuele Cabras, che nello scorso torneo con la maglia del Santa Giusta ha realizzato 23 reti.

In Prima categoria due innesti per l’Arbus: alla corte di Stefano Pani arrivano Luca Peddoni e Nicolas Selis. Marco Cau è il nuovo presidente del Santa Giusta, in panchina arriva Bobo Sau dopo due stagioni con la Sanverese. Il Siniscola ha preso Andrej Skobalj (2005), cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa Belgrado. Il tecnico è Yuri Matzuzi.

