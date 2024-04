Monastir, è qui la festa 

Gialeto 1

Monastir 1

Gialeto (4-5-1) ; Boassa, Mascia, De Santis, Ena (36’ st Sanna), Lai, Argiolas (41’ st Peis), Piras, Farci, Perinozzi (39’ st Medda), Asuni (39’ st Pichiri), J. Pinna. In panchina Podda, Pia, Pintus, Abis, Tassi. Allenatore D. M. Ruggiero.

Monastir (4-3-3) : Firinu, S. Pinna, Porcu, Saias, Frau, Paulis (20’ st Arzu), Poddesu (20’ st Riep), Masia (39’ st Cannizzaro), Ragatzu (30’ st Caboni), D’Agostino, Arangino (39’ st Piro). In panchina Angioni, Deias, Murgia, Pulcrano. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : pt 10’ Ragatzu, st 7’ J. Pinna.

Note : ammoniti Piras (G), Paulis, Caboni (M).

SERRAMANNA. La gara più attesa della giornata tra Gialeto e Monastir finisce 1-1 e il pareggio permette agli ospiti di conquistare aritmeticamente il passaggio in Eccellenza dopo aver dominato il campionato. Il purgatorio in promozione è durato solo una stagione. Ma il punto è utile anche alla Gialeto, impegnata nella lotta salvezza.

La partita

Al 10’ il Monastir è già in vantaggio col solito Ragatzu, capocannoniere del torneo, che deposita in rete con facilità dopo il cross al centro di Arangino, ed è l’unica azione degna di nota nel primo tempo. Nella ripresa la Gialeto parte forte e al 7’ pareggia con J.Pinna: cross dalla destra di Perinozzi, spaccata vincente del giovane con l’esterno sinistro. Al 13’ ospiti vicini al vantaggio: Arangino ancora in versione uomo assist stavolta da calcio d’angolo, stacco di Frau ma il colpo di testa si stampa sulla traversa. Il gran caldo si fa sentire, come anche per tutta la gara i tofosi del Monastir che incitano i giocatori e alla fine festeggiano per il risultato tanto atteso.

Le reazioni

A fine gara è felice Marcello Angheleddu, tecnico del Monastir, alla sua prima vera esperienza da allenatore e subito vincitore: «Sono felicissimo, abbiamo vinto questo campionato grazie a una società con la “S” maiuscola, che non ci ha fatto mai mancare nulla. La ringrazio, come il mio staff e i miei giocatori per la loro disponibilità». Raggiante anche il senatore Mauro Ragatzu, vincitore non solo del campionato ma (di fatto) anche della classifica cannonieri, uomo spogliatoio e d’esperienza che si è calato con umiltà in una categoria non sua: «È vero, ho giocato in categorie superiori ed è stata la prima volta in Promozione. Talvolta sono andato via a metà stagione dalle squadre in cui stavo, ma è vero anche che alla fine della mia carriera e alla mia età è la prima volta che vinco un campionato e me la voglio godere».

Per Diego Mariano Ruggiero, allenatore della Gialeto, «abbiamo portato a casa un punto contro uno squadrone. Ora abbiamo 6 finali, non possiamo permetterci distrazioni. Un punto dà morale, stimolo e fiducia in un momento di difficoltà, anche se non muove tanto la classifica».

