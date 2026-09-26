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Serie D.
27 settembre 2026 alle 00:32

Monastir e Ossese, test di spessore per l’alta classifica 

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Una domenica che dice molto sulle ambizioni. Per Monastir e Ossese la quinta giornata del Girone G di Serie D propone due esami contro squadre dei piani alti.

Il Monastir di Marcello Angheleddu, terzo a quota 9 con il secondo attacco del girone, al Comunale ha vinto entrambe le partite (7 gol fatti, 2 subiti). Alle 15.30 riceve l’Albalonga (7 punti), reduce dall’1-1 con la Cos e lontano da casa a rendimento alterno: una vittoria e una sconfitta. Arbitra Kumbulla di Verona.

Il test più duro tocca all’Ossese, che alle 15 ospita la capolista Sarnese. Davanti al proprio pubblico la squadra di Ossi è imbattuta (un solo gol subito) e vuole cancellare il ko con l’Unipomezia; i campani in trasferta non perdono da aprile. Dirige Gambin di Udine.

La Costa Orientale Sarda di Francesco Loi cerca il riscatto: al Mario Todde di Bari Sardo, Martins e compagni hanno perso due gare su due e non vincono in casa dal 15 marzo. Alle 15 arriva l’Unipomezia, al secondo successo di fila, l’ultimo proprio sull’Ossese. Fischietto affidato a Lena di Treviso.

Il Budoni va a Venafro, fanalino di coda e ancora senza punti né reti tra le mura amiche. Per Bonomi e Steri è l’occasione per sbloccarsi fuori: finora due ko per 2-1, e l’ultima vittoria esterna risale al 26 aprile. Si gioca alle 14.30, designato Aureliano di Rossano.

Anticipo alle 14 per il Latte Dolce sul campo dell’Aranova, che nel proprio stadio non ha ancora subito gol. Ai sassaresi serve la svolta: in trasferta hanno raccolto solo il 2-2 con l’Atletico Lodigiani. Arbitro Alessi di Palermo.

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