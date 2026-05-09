Monastir e Olbia, tocca a voi 

Nella post season di Serie D spiccano l’avventura playoff del Monastir, al via oggi alle 15 al Comunale contro la Flaminia, e lo spareggio salvezza dell’Olbia, di scena alle 16 allo stadio Mazzella di Ischia.

Appuntamenti ai quali le compagini sarde affidano i rispettivi sogni: di gloria la squadra di Marcello Angheleddu, che da matricola ha chiuso la stagione regolare al terzo posto, e di permanenza nella categoria quella di Daniele Livieri, terzultima a fine campionato.

La scalata

«Per caratteristiche dei singoli e identità di gioco la Flaminia è tra le formazioni più forti del nostro girone, ma la affronteremo consapevoli della nostra forza per dimostrare che a questo livello possiamo stare anche noi», interviene Simone Pinna, capitano del Monastir, protagonista della scalata dei biancoblù dalla Promozione al massimo campionato dilettantistico italiano. «La possibilità di conquistare la C è remota, per essere ripescati devono fallire parecchie società. Però ci godiamo il momento e un traguardo che è il risultato dell’impegno di tutti», aggiunge il terzino scuola Cagliari: «Con la Flaminia giocheremo come abbiamo sempre fatto, senza calcoli. Poi si vedrà».

Data la migliore posizione in classifica, ai campidanesi per passare il turno basta un pareggio; sono previsti i supplementari ma non i rigori. Attesi il pubblico delle grandi occasioni e l’imprenditore brianzolo Romi Fuke, che domani alle 15 al Centro servizi del Comune di Monastir illustrerà col presidente dei biancoblù Marco Carboni i punti salienti dell’evoluzione del percorso che porterà la sua Football Club Holding a entrare in società con una posizione di controllo.

La sopravvivenza

Intanto a Olbia andrà in scena un’altra storia. «Sul campo la squadra ha dimostrato di meritare la chance di rimanere in D: per salvarsi sono obbligati a vincere e l’Ischia, che dalla sua ha due risultati su tre, è brava a spezzare il ritmo e a rallentare il gioco, ma confido nei giocatori dell’Olbia», dice Pinna, che in maglia bianca ha giocato cinque stagioni.

«Conosco bene Ragatzu e Biancu che, anche se non dovessero essere al top della condizione, faranno di tutto per giocare», sottolinea infine l’esterno di Zeddiani a proposito dei capitani dell’Olbia, tornati in gruppo dopo l’infortunio, al pari del portiere Viscovo, alla vigilia della partenza per la Campania. Olbia obbligata a vincere, dunque, al Mazzella, espugnato in campionato col punteggio di 3-1 grazie alla tripletta di Furtado: in caso contrario sarebbe retrocessione. Poi la palla passerà alla Prosoccer, che dovrà completare l’iter di acquisizione del club col versamento del resto delle rate alla SwissPro. E l’aiuto (pare) di Roberto Sulas: l’imprenditore gallurese, che già a ottobre aveva provato a rilevare l’Olbia, sarebbe pronto a prendere in mano le redini dell’operazione.

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