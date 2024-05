Monastir e Lanteri, tocca a voi 

Abbasanta. La dominatrice del girone A contro i settimi del gruppo B: i valori di Monastir e Lanteri Sassari in apparenza sono squilibrati ma in una gara secca tutto è possibile e spesso le forze si ribaltano. Così oggi ad Abbasanta (fischio d’inizio alle 16) la finale di Coppa Italia è apertissima: da una parte la squadra che ha cannibalizzato il proprio campionato guidata da un bomber d’eccellenza (Mauro Ragatzu, 40 reti), dall’altra una formazione che non ha nulla da perdere e renderà difficile la vita agli avversari.

La ciliegina

«Vincere vorrebbe dire mettere la ciliegina su una grande annata. In ogni allenamento e partita mettiamo sempre il massimo impegno, questa è la nostra ricetta», commenta Matteo Saias, difensore di un Monastir che oggi punta a chiudere la stagione conquistando un altro titolo nella sfida con la Lanteri, a sua volta impegnata nel riscattare un campionato altalenante. L’appuntamento odierno al Comunale Anton Giulio Cabras sarà l’ultimo impegno per entrambe le compagini.

Il Monastir, che sotto la guida del tecnico Marcello Angheleddu ha dominato il campionato tornando in Eccellenza dopo un solo anno, arriva per la prima volta nella sua storia a giocare una finale di coppa dopo aver vinto il girone eliminatorio con Gialeto e Orrolese e superato i turni successivi contro Selargius, Verde Isola e Arborea. In totale ha segnato 14 gol con Pinna e Ragatzu capocannonieri (4 reti a testa). Non sarà a disposizione il difensore Bellu, squalificato ma fuori causa già nelle ultime settimane per infortunio.

La sfida

«Li sfideremo a viso aperto», annuncia Michele Pulina, allenatore della Lanteri. Da calciatore era sfrontato e dal suo passato riaffiorano partite importanti e decisive in Lega Pro 2 e Serie D, un numero copioso di gol e la filosofia da “sempre all’attacco”. In panchina cos’è cambiato? Niente. «Un grande tecnico mi disse che le finali non si giocano ma si vincono», sottolinea, «ho sempre voluto vincere in campo e intendo allenare per dare una mentalità vincente. Però siamo realisti: sarà una sfida molto complicata. Loro hanno tanta qualità». Il Monastir è stato mattatore del Girone A con 86 punti. «Affronteremo una corazzata, una squadra di Eccellenza», continua il tecnico, «lo faremo con tanta fame e umiltà, consapevoli che potremo dire la nostra».

La Lanteri, settima in campionato (con qualche remora), è stata protagonista di una prima parte di stagione al vertice, col leitmotiv del bel gioco. «Siamo stati bravi a stare nei primi posti fino a dicembre, dopodiché sono venuti fuori i valori di rose più strutturate», chiosa Pulina, «siamo riusciti a giocarcela con tutti, utilizzando e valorizzando tanti giovani, con un buon calcio, riconosciuto dagli stessi avversari. Alzare la coppa in alto sarebbe un grande traguardo per me e per la società. Ripagherebbe il lavoro di tutti».

La vincente del match disputerà la Supercoppa regionale contro l'Ossese, vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza.

