monastir e budoni si giocano i posti per i playoff 

Un derby tra squadre neopromosse ma già protagoniste del girone G: questa è la sfida in programma domani pomeriggio tra Monastir e Budoni valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D.

Qui Campidano

I campidanesi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Palmese nell’ultima gara del 2025, ma il bottino di punti conquistato in precedenza permette loro di preparare il match contro i galluresi con la giusta serenità. I biancoblù arrivano al giro di boa a quota 24 punti frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte e uno score di venticinque reti segnate e altrettante subite. Un equilibrio perfetto che vale l’ottavo posto in classifica.

Finora nei derby contro le sarde il Monastir ha conquistato ben tre vittorie, tra cui il 2-0 dell’andata in Gallura firmato dai gol di Suazo e Aloia. Domani Pinna e compagni si aggrapperanno proprio alla vena realizzativa dell’ex attaccante della Cos, capocannoniere della squadra con otto reti (tre rigori realizzati). Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto alle 14,30.

Qui Gallura

Il Budoni arriva nel Campidano come quinta forza del torneo e cerca conferme dopo una prima parte di stagione positiva, con il chiaro intento di consolidare il proprio posto tra le grandi del campionato. Sarà un match particolare per Arangino, Madero e Santoro: i tre ex tornano a Monastir da avversari per la seconda volta in questa stagione.

Il presidente del club gallurese, Filippo Fois, sottolinea il dispiacere «per com’è andata l’ultima partita, siamo stati penalizzati in alcune situazioni. Però il mister con i ragazzi si stanno preparando bene e sono positivi». Una certezza: «Le squadre sarde di questo girone sono forti e questo mi fa molto piacere. Lo siamo anche noi e con il Monastir ce la giocheremo». Con un clima di grande attesa, il derby sardo dell’Epifania promette di essere una sfida intensa.

